Shahrukh Khan Ask Me Anything: शाहरुख खान को क्यों लाल सिंह चड्ढा नहीं दिखा रहे आमिर खान? सामने आई वजह

ऊफ्फ... ये शाहरुख खान का गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना... अपने इस अंदाज से ना जाने किंग खान कितनी बार लोगों को अपना दीवाना बनाएंगे. एक्टर की हाजिर जवाबी की तो दुनिया कायल है ही. जब भी शाहरुख खान फैंस संग सोशल मीडिया पर बातचीत करते हैं, उनके जवाब हमेशा सुर्खियों में रहते हैं.

शाहरुख खान के सेंस ऑफ ह्यूमर की चर्चा

बुधवार को ऐसा एक बार फिर हुआ. जब किंग खान के चार्म और सेंस ऑफ ह्यूमर ने फैंस को उनका मुरीद बना दिया. शाहरुख से ‘Ask Me Anything’ सेशन में उनकी फिल्म पठान, मूवी में उनके लुक्स, कमबैक एक्सपीरियंस जैसे कई सवाल किए गए. इन्हीं में से एक सवाल आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जुड़ा था. जिसका किंग खान ने मजेदार जवाब दे डाला.

Thoda tum adjust kar lena thoda main kar dunga…all expectations will get done then. #Pathaan https://t.co/oce6KMd9uy