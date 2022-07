हॉलीवुड फिल्म के सेट से Alia Bhatt की फोटोज वायरल, पहली बार दिखा एक्ट्रेस का बेबी बंप

एक्ट्रेस आल‍िया भट्ट ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया था. उन्होंने लंदन में अपनी हॉलीवुड प्रोजेक्ट 'हार्ट ऑफ स्टोन्स' की शूट‍िंग के बीच यह खबर शेयर की थी. अब आल‍िया ने सेट से अपनी आख‍िरी दिन की फोटोज शेयर कर भारत वापसी का अपडेट भी दे दिया है.

हार्ट ऑफ स्टोन्स के सेट से यह फोटो आने के बाद, आल‍िया की कुछ अन्य तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं. इनमें आल‍िया का बेबी बंप भी देखा जा सकता है. ट्व‍िटर पर हार्ट ऑफ स्टोन्स के शूट‍िंग सेट से कुछ फोटोज सामने आई हैं जिनमें आल‍िया का एक्शन मोड और उनका बेबी बंप नजर आ रहा है. फिल्म का लोकेशन किसी रेग‍िस्तान का लग रहा है जहां आल‍िया ऑल‍िव ग्रीन कलर जंपसूट और कॉम्बैट बूट्स में नजर आईं.

फैंस ने आल‍िया की तारीफ में कही ये बातें

Baby looking so cute in Baby Bump 😍😍 #AliaBhatt pic.twitter.com/R99E5czZZc — Savan (@iamsavan_) July 8, 2022

आल‍िया के बेबी बंप को देखकर फैंस की खुशी का ठ‍िकाना नहीं है. वे आल‍िया की मेहनत पर उनकी तारीफें कर रहे हैं. याद दिला दें, जब आल‍िया ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी, तब रिपोर्ट्स थे क‍ि एक्ट्रेस अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट को खत्म कर काम से ब्रेक लेंगी. खबर ये भी थी क‍ि एक्ट्रेस को लेने उनके पत‍ि रणबीर कपूर लंदन जाएंगे.

उनकी इन फोटोज में यूजर्स ने उनके बेबी बंप को नोट‍िस कर उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया है. एक यूजर ने लिखा- 'आल‍िया की मेहनत और निष्ठा.' दूसरे ने लिखा- 'उसका बेबी बंप दोस्तों, ये लड़की कितनी मेहनती है.' एक यूजर ने आल‍िया के बेबी बंप को देख चौंकते हुए सवाल भी पूछा है. लिखा- 'कितना महीना चल रहा है?' एक अन्य ने लिखा- 'वो बेबी बंप के साथ शूट‍िंग कर रही है...Kudos आल‍िया भट्ट.'

जब आल‍िया ने मीड‍िया रिपोर्ट्स पर जताई नाराजगी

इन रिपोर्ट्स पर आल‍िया ने नाराजगी जाह‍िर की थी. उन्होंने कहा था क‍ि वे कोई पार्सल नहीं है क‍ि उन्हें लेने जाना पड़े. और रही बात काम से ब्रेक लेने की, तो आल‍िया ने कहा क‍ि उन्हें इसकी ब‍िल्कुल जरूरत नहीं है. अब हार्ट ऑफ स्टोन्स के सेट पर आल‍िया को बेबी बंप के साथ काम करते देख, कहना गलत नहीं होगा क‍ि आल‍िया अपने प्रोफेशन के प्रत‍ि कितनी डेड‍िकेटेड हैं.