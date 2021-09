थिएटर में रिलीज होगी गंगूबाई काठियावाड़ी-RRR, Pen Studios ने जारी किया बयान

कोरोनावायरस ने दुनियाभर में काफी जान-माल का नुकसान किया है. कईयों ने अपनी जिंदगी खो दी तो कई लोगों का व्यापार डूब गया. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इस वायरस से सबसे अध‍िक प्रभाव‍ित हुई. थ‍िएटर्स बंद हो गए और फिल्मों का कारोबार ठप पड़ गया था. पर अब धीरे-धीरे थ‍िएटर्स को खोलने की कवायद शुरू हो गई है. राधे, बेल बॉटम, चेहरे के बाद अब इस लिस्ट में आल‍िया भट्ट की बहुप्रतिक्ष‍ित फिल्मों का नाम भी जुड़ गया है.

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी आल‍िया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी और एसएस राजामौली निर्देश‍ित RRR को लेकर काफी चर्चा थी. दोनों फिल्मों की शूट‍िंग पूरी होने के बावजूद ओटीटी और थ‍िएटर में इनकी रिलीज पर बात अटकी हुई थी. प्रोडक्शन और डिस्ट्र‍िब्यूशन कंपनी Pen Studios ने आध‍िकार‍िक बयान जारी कर थिएटर में इनके रिलीज का ऐलान कर दिया है.

Pen Studios के चेयरमैन ने जारी किया बयान

Pen Studios के चेयरमैन डॉ. जयंतीलाल गड़ा की तरफ से किए ट्वीट में लिखा - 'हम ये बताना चाहते हैं कि गंगूबाई काठ‍ियावाड़ी, RRR और अटैक सिनेमा (थ‍िएटर) में रिलीज होंगी. अफवाहें थीं कि ये फिल्में थ‍िएटर से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होंगी जो कि गलत है. ये मैग्नम ओपस फिल्में बड़े स्क्रीन के अनुभव के लिए बनी हैं और थ‍िएटर्स में ही रिलीज होंगी.'

We would like to clarify that Gangubai Kathiawadi, RRR and Attack will release in cinemas.



- Dr Jayantilal Gada

Chairman and MD

Pen Studios#gangubaikathiawadi #rrrmovie #attack #penmovies #penstudios