अक्षय कुमार, आमिर की फिल्म के बाद आलिया की डार्लिंग्स का विरोध, ट्रेंड हुआ #BoycottDarlings

#BoycottAliaBhatt: लगता है कि इन दिनों बॉलीवुड में बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है. पहले लोग आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध कर रहे थे. वहीं अब आलिया की अपकमिंग फिल्म 'डार्लिंग्स' ( Darlings) पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं. आलिया भट्ट, शेफाली शाह और विजय वर्मा स्टारर 'डार्लिंग्स' 5 अगस्त को रिलीज होने वाली है. पर फिल्म रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर इसे लेकर बायकॉट ट्रेंड शुरू हो गया है. जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो लोग 'डार्लिंग्स' का विरोध कर रहे हैं.

आलिया की फिल्म का क्यों रहा विरोध?

पिछले कुछ समय से आलिया भट्ट की फिल्म 'डार्लिंग्स' का बज बना हुआ है. फिल्म के ट्रेलर को भी काफी सराहा गया था. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (OTT Platform Netflix) पर रिलीज को तैयार है. पर उससे पहले सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया है. लोगों का कहना है कि फिल्म में एक पुरुष के साथ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस को डार्क कॉमेडी के तौर पर कैसे दिखाया जा सकता है.

काफी लोग फिल्म के कांसेप्ट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आलिया ने फिल्म में सिर्फ एक्ट नहीं किया है, बल्कि वो इसकी प्रोड्यूसर भी हैं. आलिया की फिल्म में एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ पुरुषों को टॉर्चर करना दिखाया जाने वाला है. इसके अलावा इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा नॉर्मल कैसे हो सकती है.

लोगों को फिल्म से क्या दिक्कत है इसके लिये आप ये ट्वीट पढ़ें-

As if being a Nepo kid wasn't enough, she produced and acted in a Movie that makes Fun of Male Victims of Domestic Violence.



With so much bias against Male Victims, this movie fuels it by saying:



"Male Victims of DV must have done something to deserve it"#BoycottAliaBhatt pic.twitter.com/QkmLvaXsbl — Catachi (@itachi_senpai1) August 3, 2022

#boycottAliaBhatt

Why is Domestic violence against men normalised and even worse mocked. 3.4 crore men in India face domestic violence . This is not acceptable. @realsiff is against thishttps://t.co/aNxHzWqYTb — Darshan Kamat (@MraFighter) August 3, 2022

Alia Bhatt not only acted in #Darlings, she produced it.



She produced a movie which makes entertainment out of torture of men by women.#BoycottAliaBhatt#BoycottDarlingshttps://t.co/FJYzMR7XnL — Priya Sharma (@PriyaScifi) August 2, 2022

Society : woman is only victim of domestic violence.



They always neglected the violence against the man by woman.



Men's always neglected from society.



Make fun on men's death.

But now it must be stop.#BoycottAliaBhatt #boycottAliaBhatt.#DarlingsOnNetflix #BoycottDarlings pic.twitter.com/W0LXNhVKPL — MenToo (@MenTooSave) August 3, 2022

इस तरह से लोगों ने अपनी बात रखते हुए सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड शुरू कर दिया है. वहीं अगर बात की जाये 'डार्लिंग्स' की, तो इसे जसमीत के. रीन ने डायरेक्ट किया है. वहीं इसके प्रोड्यूसर गौरव वर्मा, आलिया भट्ट और गौरी खान हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म को नेटफ्लिक्स ने 80 करोड़ रुपये में खरीदा है. 'डार्लिंग्स' से आलिया भट्ट बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू को रेडी हैं. अब तक #BoycottAliaBhatt और #BoycottDarlings पर आलिया का कोई रिसपॉन्स नहीं आया है. देखते हैं कि इस पर आलिया कैसे रिएक्ट करती हैं.