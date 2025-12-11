scorecardresearch
 
50 की उम्र में सिंगल अक्षय खन्ना, बिपाशा-कटरीना को डेट करने की मिली थी सलाह, बोले- मैं उनके...

अक्षय खन्ना आज भी सिंगल हैं, एक बार उन्होंने अपनी पार्टनर प्रेफरेंस पर बात की थी. उन्होंने बताया था कि वो उन्हें कैसी पत्नी चाहिए. वहीं एक्ट्रेस तारा शर्मा से ब्रेकअप का भी खुलासा किया था. दोनों ने दो साल तक डेट किया था.

अक्षय को चाहिए कैसी पत्नी? (Photo: ITGD)
अक्षय को चाहिए कैसी पत्नी? (Photo: ITGD)

धुरंधर में अक्षय खन्ना की जबरदस्त मौजूदगी ने जहां फैंस को हैरान किया है, वहीं उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. अक्षय 50 साल के हैं लेकिन अभी तक सिंगल हैं. एक्टर हमेशा अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहे हैं. लेकिन 2007 के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बताया था कि उन्हें कैसी लड़की से शादी करनी है. 

बिपाशा-कटरीना को भगाने का था प्लान?

अक्षय का नाम कभी एक्ट्रेस तारा शर्मा संग जोड़ा जाता था. दोनों ने दो साल तक डेट किया था. एक्टर तारा संग अपने रिलेशनशिप को पवित्र बताते थे. हालांकि ये रिश्ता चल नहीं पाया और दोनों आपसी समझ से अलग हो गए थे. इसी दौरान हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में अक्षय खन्ना ने अपनी पसंद की लड़की के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि वो कैसी पार्टनर चाहते हैं. 

जब एक इवेंट में जाते हुए उनसे पूछा गया था कि बिपाशा और कटरीना भी वहीं होंगी, तो अक्षय ने हंसते हुए जवाब दिया- हां, तो मैं उनके साथ क्या करूं? उनके पहले से बॉयफ्रेंड हैं. जब इंटरव्यूअर ने मजाक में कहा कि वो उन्हें ‘भगाकर ले जा’ सकते हैं, तो अक्षय ने पलटकर कहा था- आप क्यों नहीं कर लेते?'

कैसी पार्टनर चाहते थे अक्षय खन्ना?

शादी को लेकर जब उनकी राय विचार पूछी गई थी तो वो बोले- मुझे नहीं पता… उम्मीद है कि हमेशा बैचलर नहीं रहूंगा. लेकिन मेरी कोई सेट इमेज नहीं है उस लड़की की जिसके साथ मैं शादी करूंगा- अगर कभी की तो. उसके काले बाल या खूबसूरत आंखें होना जरूरी नहीं है. बस वो अच्छी कुक होनी चाहिए, मैं उससे शादी कर लूंगा.

तारा शर्मा से क्यों हुआ था ब्रेकअप?

तारा शर्मा के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी अक्षय खन्ना ने बात की थी और कहा था कि- उन्हें कई दोस्त कहते थे कि तारा बहुत अच्छी लड़की है, उन्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए. हां, ये सही है कि मैं तारा को सालों से जानता हूं. लेकिन वो अब अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हैं. वो जल्द ही शादीशुदा होगी. हम अब बस अच्छे दोस्त हैं. और उतना ही काफी है. 

अक्षय धुरंधर में अपनी परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से लगातार सुर्खियों में हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दमदार कलाकार नजर आते हैं.

---- समाप्त ----
