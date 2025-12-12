scorecardresearch
 
अक्षय खन्ना को एक्स गर्लफ्रेंड ने दी बधाई, 'धुरंधर' का बज देख हुई खुश, शेयर की थ्रोबैक फोटो

अक्षय खन्ना को एक्टर को एक खास शख्स ने बधाई दी है. एक्ट्रेस तारा शर्मा ने अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर की है. दोनों काफी समय पहले रिलेशनशिप में हुआ करते थे. फिर उनका ब्रेकअप हो गया था. हाल ही में तारा ने इंस्टाग्राम पर अक्षय के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की.

अक्षय खन्ना के नाम एक्स गर्लफ्रेंड की पोस्ट (Photo: Screengrab)
अक्षय खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 28 साल से ज्यादा समय से हैं. एक्टर ने 'ताल', 'बॉर्डर', 'दिल चाहता है', 'हमराज', 'हंगामा', 'हलचल', 'रेस', 'मॉम', 'इत्तेफाक', 'दृश्यम 2', 'छावा' और अब 'धुरंधर' जैसी शानदार फिल्में दी हैं. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म में अपने काम से अक्षय ने अपने फैंस और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार उनके चर्चे हो रहे हैं.

अक्षय को एक्स गर्लफ्रेंड ने शेयर की पोस्ट

इस साल रिलीज हुई उनकी दोनों फिल्में, 'छावा' और 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के काम की जमकर तारीफ हुई. 'छावा' ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी और 'धुरंधर' कमर्शियल सक्सेस की राह पर है. दोनों फिल्मों का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 1000 करोड़ रुपये के आसपास है. इसके साथ ही अक्षय खन्ना 2025 के सबसे सफल स्टार बन गए हैं. उन्होंने ऋषभ शेट्टी, विक्की कौशल और अक्षय कुमार को पीछे छोड़ दिया है. इस बीच एक्टर को एक खास शख्स ने बधाई दी है.

एक्ट्रेस तारा शर्मा ने अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर की है. दोनों काफी समय पहले रिलेशनशिप में हुआ करते थे. फिर उनका ब्रेकअप हो गया था. हाल ही में तारा ने इंस्टाग्राम पर अक्षय के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा, 'बधाई हो अक्षय. हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी लेकिन हमारा पूरा इंस्टा फीड धुरंधर से भरा पड़ा है. खासकर ये गाना और तुम्हारी एंट्री. तो टीम को और तुम्हें गुड लक. हाहा ये गाना, वो स्वैग, वो औरा... लिंक स्टोरी में है, स्वाइप अप करो.'

तारा ने आगे लिखा, 'हम बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं. इसलिए ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम आज भी एक्टिंग के प्रति पूरी तरह समर्पित हो. हमारे स्कूल के नाटक शायद हम सबका परफॉर्मिंग की दुनिया में पहला कदम था. उस वक्त से ही हमें पता था कि तुम यही करोगे. तुम शायद सबसे ज्यादा प्राइवेट इंसान हो, जिसे मैं जानती हूं. तुम्हारे लिए खुश हूं कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है. नो फोटो एरा से एक फ्लैशबैक फोटो शेयर कर रही हूं. तुम्हें और फिल्म की पूरी टीम को मेरी, मां और रूपक सलूजा की तरफ से गुड लक.'

तारा संग रिश्ते में थे अक्षय?

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय खन्ना और तारा शर्मा करीब दो साल तक रिलेशनशिप में थे. 2007 में जब करण जौहर ने अपने चैट शो में अक्षय से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था, 'वो एक जेनुइन रिलेशनशिप थी.' उसी साल हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने तारा शर्मा के बारे में कहा था कि उनके 'क्लोज फ्रेंड्स' कह रहे थे कि तारा ही उनके लिए परफेक्ट हैं. इसपर अक्षय ने मजाक में कहा, 'ये कौन से दोस्त हैं जो ऐसा कह रहे हैं? हां, तारा और मैं सालों से एक-दूसरे को जानते हैं. लेकिन अब वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हैं. जल्दी ही वो शादीशुदा औरत बन जाएंगी.'

अक्षय खन्ना और तारा शर्मा की लव स्टोरी अधूरी रह गई थी. 2007 में तारा ने बिजनेसमैन रूपक सलूजा से शादी कर ली थी. अक्षय इस शादी में शामिल भी हुए थे. टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए तारा ने कहा था कि रूपक को अक्षय के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. उन्होंने कहा, 'बिल्कुल. रूपक को अक्षय बहुत पसंद हैं. वैसे भी अक्षय और मेरा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है. लेकिन हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहे. सब कुछ दोस्ताना है.'

कौन हैं तारा शर्मा?

तारा शर्मा ब्रिटिश-इंडियन एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर हैं. उन्हें 'मस्ती', 'ओम जय जगदीश' और 'खोसला का घोसला' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. वह 'द तारा शर्मा शो' भी होस्ट करती हैं, जिसमें फैमिली, पेरेंटिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरीज पर फोकस रहता है. पिछली बार तारा को डायरेक्टर जोया अख्तर की नेटफ्लिक्स फिल्म 'द आर्चीज' में देखा गया था. इससे शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. तारा ने फिल्म में अगस्त्य के किरदार आर्ची की मां मैरी एंड्रूस का किरदार निभाया था.

