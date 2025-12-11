'धुरंधर' में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना, आईने में खुद को देख हुए इमोशनल, आई थी पिता की याद

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई कर रही है. अब फिल्म की लुक टीम ने खुलासा किया कि दर्शक जिन किरदारों की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें गढ़ने में कितनी बारीकी लगी. प्रोस्थेटिक और कैरेक्टर डिजाइनर प्रीतिशील सिंह ने बताया कि रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ट्रांसफॉर्मेशन इस स्पाई थ्रिलर मूवी के सबसे ज्यादा सोचे-समझे और मेहनत वाले हिस्से थे.

रणवीर सिंह का लुक कैसे हुआ तैयार?

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में प्रीतिशील ने कहा कि रणवीर का लुक हर दिन सेट पर धैर्य और सटीकता मांगता था. उन्होंने बताया, 'लगभग डेढ़ घंटा लगता था उन्हें तैयार करने में. अगर ब्लड वर्क, घाव-चोट और निशान दिखाने होते थे तो दो घंटे भी लग जाते थे. लेकिन समय हमेशा कम ही होता था. फिल्म कई सालों के टाइम पीरियड में फैली है. इसलिए किरदार धीरे-धीरे दाढ़ी बढ़ाता है, बाल नहीं कटवाता. इसके लिए मैंने ढेर सारे हेयर एक्सटेंशन और विग्स इस्तेमाल किए. दाढ़ी और बाल दोनों के लिए, क्योंकि शूटिंग के दौरान हमें अलग-अलग लुक के बीच बार-बार आना-जाना पड़ रहा था.'

उन्होंने बताया कि रणवीर का लुक इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह एक ऐसे शख्स का सफर दिखा सके, जिसके पास कहानी की शुरुआत में कुछ भी नहीं है. प्रीति ने कहा, 'धुरंधर एक निश्चित डुरेशन में फैली है. मैं उस पूरी यात्रा को ट्रैक करना चाहती थी. जासूस लुक में घुसने से लेकर, जब उसके पास पैसे नहीं हैं, रहने को घर नहीं है, सड़कों पर है, फिर गैंग में शामिल होने तक. शुरुआती रफ एंड रॉ लुक दिखाना था, रोज शेव-पेव नहीं करता, बाल बिखरे-उलझे, कभी-कभी पोनीटेल बांध लेता है.'

क्यों अक्षय खन्ना हुए थे इमोशनल?

जब अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की बात आई तो टीम ने जोरदार डिजाइन की बजाय हल्की ताकत पर फोकस किया. प्रीतिशील ने कहा कि वे अक्षय की नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस को और निखारना चाहती थीं. उन्होंने बताया, 'मैंने छावा में भी उनका लुक किया था. जहां वे औरंगजेब बने थे. उन्हें विग्स के साथ काम करने का काफी अनुभव है. इस बार मैं उनको पहले जैसे दिखाने से बचना चाहती थी, बस उनका अपना करिश्मा सामने आए.'

अक्षय खन्ना ने जब अपना फाइनल लुक देखा तो भावुक हो गए थे. प्रीतिशील ने इसके बारे में बताया, 'उनके किरदार में एक सौम्य ठाठ है, उनकी मौजूदगी ही कमांड करती है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं. मैंने उन्हें हल्की लहरदार हेयरस्टाइल दी, रिसीडिंग हेयरलाइन दिखाई. पूरा सिर बालों से भरा नहीं है. मुझे याद है ट्रायल के दौरान वे आईने में खुद को देख रहे थे और बोले कि उन्हें अपने दिवंगत पिता विनोद खन्ना की याद आ गई.'

