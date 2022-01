Rajesh Khanna के Bawarchi रोल को Akshay Kumar ने किया रीक्रिएट, वीडियो वायरल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने दिवंगत ससुर राजेश खन्ना का एक रोल रीक्रिएट किया है, जिसे करने के बाद वह काफी खुश हैं. दरअसल, अक्षय एक ऑयल के ऐड में नजर आए, जिसमें वह बावरची की भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं. राजेश खन्ना ने फिल्म 'बावरची' में एक बावरची का रोल निभाया था. अक्षय कुमार को देखकर लोगों को भी राजेश खन्ना की याद आ गई. इस दौरान एक्टर ने ऐड की क्लिप शेयर करते हुए इमोशनल नोट भी लिखा है. बता दें कि 'बावर्ची' में राजेश खन्ना और जया बच्चन लीड रोल में नजर आए थे और यह फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई थी.

अक्षय ने लिखी इमोशनल पोस्ट

अक्षय कुमार अक्सर राजेश खन्ना को याद करते नजर आते हैं. सभी की तरह अक्षय भी राजेश को अपना आइडल मानते हैं. 'बावर्ची' एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी. इस फिल्म के राजेश खन्ना के रोल को रीक्रिएट कर एक्टर बेहद खुश हैं. उन्होंने ट्विटर पर क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "बहुत कम ऐसा होता है जब स्क्रीन पर हमें अपने हीरो के आयकॉनिक किरदार को रीक्रिएट करने का मौका मिलता है. इस ऐड को करते हुए मुझे वही खुशी मिली. मुझे अपने ससुर की याद आ गई, जिनके आयकॉनिक किरदार ने मुझे यह रोल करने के लिए इंस्पायर किया."

Very rarely do we get a chance in life to play our hero on screen! Is #ad ko karte huye mujhe wohi khushi mili. Fondly remembering my late father-in-law whose iconic character in Bawarchi inspired me to do this. 🙌 @FortuneFoods #FortuneSoyaHealthOil https://t.co/LJAUjVbE6u