आर्मी डे पर अक्षय कुमार ने जवानों के साथ खेला वॉलीबॉल, बोले- वॉर्मअप का बेस्ट तरीका

भारत हर साल 15 जनवरी के दिन को सेना दिवस के तौर पर मनाता है. तमाम फिल्मों में आर्मी पर्सन का किरदार निभा चुके अक्षय कुमार हमेशा ही देश के जवानों की हौसलाफ्जाई करने में आगे रहे हैं. उन्होंने 'भारत के वीर' एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी जिसका इस्तेमाल देशभर के शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है.

स्पोर्टी इमेज वाले अक्षय कुमार हाल ही में एक बार फिर देश के जवानों के साथ नजर आए. मौका था आर्मी डे का और जगह थी खेल का मैदान. दरअसल अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह सेना के जवानों के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड में कई जवान खड़े नजर आ रहे हैं और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो बैकग्राउंड में कोहरा भी साफ दिखाई पड़ रहा है.

Had the pleasure of meeting some of our bravehearts today to flag off a marathon on the occasion of #ArmyDay and what better way to warm up than a quick game of volleyball 😁 pic.twitter.com/PM7vGqr0vo