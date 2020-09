थिएटर में रिलीज होगी अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब, लेकिन नहीं देख सकेंगे आप!

अक्षय कुमार की महत्वकांक्षी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर जबरदस्त बज बनता दिख रहा है. जिस फिल्म को पहले बड़े पर्दे पर रिलीज करने की तैयारी थी, अब कोरोना काल में उसे ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है. लेकिन दिवाली के मौके पर अक्षय की फिल्म फैन्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. ऐसे में हर कोई सिर्फ फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.

थिएटर में रिलीज हो रही लक्ष्मी बॉम्ब

अब खबर आ रही है कि हिंदुस्तान में तो अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब थिएटर में रिलीज नहीं होगी, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों में दर्शकों को ये फिल्म बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा. 9 नवंबर को लक्ष्मी बॉम्ब को इन देशों में थिएटर में रिलीज किया जाएगा. फिल्म क्रिटिक तरण आर्दश ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है. ऐसे में फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज करने की तैयारी कर ली गई है. वैसे 9 नवंबर तारीख को ही देश में भी डिज्नी हॉटस्टार पर दर्शक फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं.

BIGGG NEWS... #LaxmmiBomb - which premieres 9 Nov 2020 on #DisneyPlusHotstar - will also release across *cinemas* in #Australia, #NewZealand and #UAE simultaneously, on 9 Nov 2020. #Diwali #Diwali2020 pic.twitter.com/ckR8JH7Pjj