हाथरस गैंगरेप केस: सीएम योगी पर कंगना ने जताया भरोसा, स्वरा ने मांगा इस्तीफा

उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के साथ हुए गैंगरेप ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है. बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर आ गए हैं. नेताओं की बयानबाजी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड सेलेब्स उस लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. लेकिन इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. विपक्षी दल तो योगी का इस्तीफा मांग ही रहे हैं, अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी इसी राह पर चल दी हैं.

स्वरा ने मांगा सीएम योगी का इस्तीफा

स्वरा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर हाथरस मामले में गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने सीएम योगी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वे ट्वीट कर लिखती हैं- अब समय आ गया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए. उनके कार्यकाल में यूपी की कानून व्यवस्था निचले स्तर पर पहुंच गई है. यूपी में गैंग वॉर है और अब तो रेप महामारी देखने को मिल रही है. हाथरस तो सिर्फ एक उदाहरण है. अब स्वरा ने हैशटैग के जरिए एक और बड़ा संदेश दे दिया है. उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है.

It’s time. @myogiadityanath should RESIGN. Under him utter breakdown of law & order in UP. His policies have created caste strife, fake encounters, gang wars & there is a RAPE EPIDEMIC in Uttar Pradesh. #Hathras case is only one example. #YogiMustResign #PresidentRuleInUP

कंगना का सीएम पर भरोसा

लेकिन बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा भरोसा जताया है. उनकी नजरों में सीएम मामले में कोई कड़ा एक्शन लेंगे. हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की जो हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखती हैं. कंगना ने ट्वीट कर लिखा है- मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है. जैसे प्रियंका रेडी के आरोपियों को गोली से मारा गया था क्योंकि उन्होंने उसे जिंदा जला दिया था. अब ऐसा ही न्याय हाथरस मामले में भी चाहिए. अब कंगना ने अपने ट्वीट में घटना की निंदा भी की है, लड़की को न्याय दिलवाने की बात भी कही है, लेकिन सभी के निशाने पर आई यूपी सरकार का उन्होंने बचाव किया है. उन्होंने सीएम योगी पर अपना विश्वास जाहिर किया है.

I have immense faith in @myogiadityanath ji, just how Priyanka Reddy rapists were shot dead on the very spot they raped and burnt her alive we want the same emotional, instinctive and impulsive justice for #HathrasHorror #HathrasHorrorShocksIndia