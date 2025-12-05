scorecardresearch
 
अक्षय कुमार की भांजी बनी हीरोइन, इमोशनल हुए एक्टर, बोले- सफर मुश्किल है

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं. फिल्म परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित एक वॉर ड्रामा है, जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है.

भांजी के लिए अक्षय कुमार का मैसेज (PHOTO: Screengrab)
अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म में वो अभिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ लीड रोल में हैं. सिमर के डेब्यू से पहले अक्षय कुमार ने उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. 

भांजी के डेब्यू पर इमोशनल हुए अक्षय 
बहुत कम ऐसा हुआ है जब अक्षय कुमार को सोशल मीडिया अपनी फीलिंग्स जाहिर करते देखा गया हो. लेकिन भांजी के डेब्यू पर अक्षय अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह पाए. एक्टर ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'इक्कीस' का पोस्टर शेयर किया है. पोस्टर में फिल्म की लीड एक्ट्रेस सिमर मुस्कुराते दिख रही हैं. 

अक्षय लिखते हैं कि तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ना और अब तुम्हें फिल्मों की दुनिया में कदम रखते देखना... जिंदगी सचमुच एक पूरा चक्र पूरी कर चुकी है. सिमर मैंने तुम्हें देखा है कैसे तुम एक शर्मीली छोटी लड़की से बदलकर एक आत्मविश्वासी युवा महिला बन गई हो, जो कैमरे का सामना ऐसे कर रही है जैसे इसके लिए ही जन्मी हो.

आगे वो लिखते हैं कि सफर मुश्किल है, लेकिन तुम्हें जानकर मुझे यकीन है कि तुम उसी चमक, उसी ईमानदारी, और उसी जिद्दी हिम्मत के साथ उसमें चलोगी जो हमारे परिवार में है. हम भाटिया का फंडा सिंपल है. काम करो. दिल से करो. और फिर यूनिवर्स का मैजिक देखो. 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

आगे उन्होंने लिखा कि मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूं बेटा. दुनिया सिमर भाटिया﻿ से मिलने जा रही है, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा से एक स्टार रही हो. चमकती रहो! जय महादेव. 

कब रिलीज होगी फिल्म 
'इक्कीस' एक वॉर ड्रामा फिल्म है, जो परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है. फिल्म का डायरेक्शन श्रीराम राघवन ने किया है.अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया स्टारर फिल्म 25 दिसबंर को थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म से दोनों ही सितारे अपना डेब्यू कर रहे हैं. फैन्स पर्दे पर दोनों की एक्टिंग देखने के लिए एक्साइटेड हैं. देखना होगा कि डेब्यू फिल्म से किसका सितारा चमकता है. 

इस फिल्म में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र भी नजर आएंगे. ये मूवी उनकी लाइफ की आखिरी फिल्म साबित हुई. 

---- समाप्त ----
