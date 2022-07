Akshay Kumar New Film: बायोपिक ऐलान कर अक्षय कुमार हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जल्द ही जसवंत सिंह गिल की बायोपिक में नजर आने वाले हैं. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक्टर का फर्स्ट लुक लीक हुआ था, जिसके बाद हर ओर उनकी इस नई फिल्म की चर्चा होने लगी थी. हालांकि, इस बार ऐसा लगता है कि फैन्स को अक्षय कुमार कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए हैं. यूजर्स का कहना है कि एक के बाद एक फिल्म की घोषणा इस तरह कर रहे हैं, अब तो उन्हें ब्रेक दे दें. अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक तरण आदर्श ने शेयर किया. हालांकि, फिल्म का टाइटल क्या होने वाला है, यह अभी तक तय नहीं हुआ है.

ट्रोल्स के निशाने पर अक्षय

देखा जाए तो अक्षय कुमार कि पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी हैं. ऐसे में कुछ लोगों का इस बायोपिक से फर्स्ट लुक देखकर यह कहना है कि यह भी फिल्म अक्षय कुमार की फ्लॉप ही होगी. एक यूजर ने अक्षय कुमार के लुक को देखकर लिखा, "इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती, जितनी जल्दी इन सबकी फिल्म आ जाती है. आपको साल में चार बार देखकर बोर हो गया हूं. हम सभी को ब्रेक दो रिलैक्स होने का. वैसे भी पृथ्वीराज में आपकी इतनी सिली परफॉर्मेंस देखकर मन खराब हो रखा है."

If a movie is good it would grab your attention within 5 minutes. I watched Samrat Prithviraj on Amazon Prime for 15 minutes and it was a waste of time.

One more flop is going to hit the floor from Akshay Kumar box. Now, he is focusing on earning only not movie nor acting. Best of luck 👍