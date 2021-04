अजय देवगन ने पैपराजी को लगाई फटकार, बोले- मास्क पहन

अजय देवगन इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में बिजी हैं. हाल ही में उन्हें शूट से अपनी 7 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कार में बैठते हुए देखा गया था. इस मौके पर वह पैपराजी से घिरे नजर आए. ऐसे में अजय देवगन ने एक फोटोग्राफर को फटकार लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अजय ने लगाई पैपराजी को फटकार

असल में अजय देवगन बुधवार को मुंबई में अपने फिल्म के शूटिंग सेट्स पर स्पॉट हुए. जब वह सेट्स से जा रहे थे, तब पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. ऐसे में एक फोटोग्राफर था जिसने मास्क नहीं पहना था. ऐसे में अजय ने उससे मास्क पहनने की अपील की. इसके बाद अजय देवगन को अपनी रोल्स रॉयस में बैठते देखा जा सकता है.

वीडियो में अजय देवगन के अगल-बगल काफी लोगों को देखा जा सकता है. इस बीच वह व्यक्ति से कह रहे हैं, 'मास्क पहन मास्क'. मालूम हो कि मुंबई शहर में कोरोना वायरस बुरी तरह फैल रहा है. इसकी चपेट में कई बॉलीवुड और टीवी सितारे आ चुके हैं. ऐसे में सरकार सभी तरह सावधानी बरतने की अपील नागरिकों से कर रही है.

अजय की गाड़ी की बात करें तो 2019 में अजय देवगन ने अपनी रोल्स रॉयस कुल्लिनन खरीदी थी. खबरों के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत 7 करोड़ रुपए है. अजय देवगन को गाड़ियों का शौक है और वह इस बारे में कई बार बता भी चुके हैं.

दिल्ली में हुई थी अजय की लड़ाई?

बता दें कि हाल ही में अजय का एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था. इसमें दावा किया जा रहा था कि अजय देवगन की दिल्ली में लड़ाई हो गई है. इसपर अजय ने सफाई देते हुए ट्वीट किया था, 'मेरे जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति का दिल्ली में विवाद हो गया है. मुझे कई फोन आ रहे हैं. मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कहीं भी नहीं गया हूं और मेरे साथ हुए झगड़े की खबर झूठी है. होली की शुभकामनाएं।'

Some ‘doppelgänger’ of mine seems to have got into trouble.

I’ve been getting concerned calls. Just clarifying, I’ve not traveled anywhere. All reports regarding me being in any brawl are baseless. Happy Holi