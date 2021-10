Into The Wild with Bear Grylls: पिता की बात पर इमोशनल हुए अजय देवगन, आंसू छिपाते दिखे

दो साल पहले अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का निधन हो गया था. इसपर जब बेयर ग्र‍िल्स ने बात छेड़ी तब अजय का इमोशनल साइड बाहर आया. वे अपने आंसू रोकते हुए नजर आए, पर चेहरे पर भावुकता साफ देखी जा सकती है.

अजय देवगन