जब पटाखे से जला Amitabh Bachchan का हाथ, मुश्किल हो गया था शूट करना

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ दिवाली के मौके पर एक हादसा हो गया था. पटाखे के कारण उनके हाथ में चोट आ गई थी. करीब 30 साल पहले उनके साथ यह घटना घटी थी. अमिताभ बच्चन ने फिल्म 'इंकलाब' के दौरान पॉकेट में हाथ डालकर गाने की शूटिंग की थी. समस्या का हल अमिताभ ने खुद ही निकाला था. इस बारे में अमिताभ कई बार अपने ब्लॉग में बात कर चुके हैं.

अमिताभ ने शेयर की थी फोटो

अमिताभ बच्चन ने लिखा था, "काम चलता रहा. हाथ पर रुमाल बांध लिया था, जिससे वह एक स्टाइल लगे. एटीट्यूड दिखाने के लिए मैंने पॉकेट में हाथ को डाल लिया था. काम करता रहा, क्योंकि यह चलते रहना चाहिए." दरअसल, अमिताभ बच्चन ने दो फिल्मों की शूटिंग इसी तरह की थी. पिछले साल एक्टर ने अपने हाथ की उंगलियों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, "उंगलियां, ह्यूमन बॉडी की सबसे मुश्किल चीज, जिसे बनने में समय लगता है. इसमें लगातार मूमेंट होती रहनी चाहिए, वरना यह सुन्न हो जाती हैं. दिवाली पटाखे से मेरे हाथ में चोट लग गई थी, दो महीने लगे मुझे अंगूठे को पहली उंगली तक पहुंचाने में और अब देखिए कितना क्रिएटिव हो गया है."

Fingers ... the most difficult element of the human body to restructure .. need movement continuously .. stop movement they become stiff .. I know .. blew my hand off with a Diwali bomb .. took me 2 months to move my thumb to my index finger !! .. & now how creative pic.twitter.com/qc6kKk3fRD