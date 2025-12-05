'इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती...', बोलीं ऐश्वर्या राय, फिल्मों की चॉइस पर नहीं पछतावा

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 की ओपनिंग सेसेमनी में शामिल हुईं. यहां उन्होंने अपने लुक और स्टाइल से हमेशा की तरह लाइमलाइट लूटी. इसके अलावा यहां हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्ट्रेस ने अपने प्रोफेशनल फैसलों और इनसिक्योरिटी पर बात की.



ऐश्वर्या राय ने इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया था.जिसमें वे दूसरे स्थान पर रहीं थी. इसके बाद उन्हें 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया और फिर दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम की 1997 की तमिल फिल्म 'इरुवर' से एक्टिंग की शुरुआत की.

इनसिक्योरिटी पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या कहा?

जब ऐश्वर्या से इनसिक्योरिटी को लेकर सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता. मुझे इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती. मुझे लगता है कि यह मेरे बारे में एक बहुत असली बात है. इनसिक्योरिटी कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं रही है. जो आस-पास की बहुत सारी आवाजें आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर सकती हैं, और कभी-कभी चॉइस को आगे बढ़ा सकती हैं. यह कुछ ऐसा है, जो मेरे मैं कभी नहीं रहा. तो, शायद यह मेरे सभी करियर चॉइस के बारे में भी एक क्लैरिटी है. अनजाने में, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो मैंने शुरू से ही दिखाया.'

मणिरत्नम ने क्या कहा था?

एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरा मतलब है, अगर मैं किसी पेजेंट से आई थी, तो यह इस बारे में था कि जब मैं फिल्मों में आऊंगी तो बड़ा लॉन्च क्या होगा. मुझे याद है मणिरत्नम ने मुझसे कहा था, 'इरुवर असल में कोई आपके लिए लॉन्च फिल्म नहीं है. यह एक मूवी है, यह एक कहानी है, यह ऐश्वर्या को लॉन्च करने के बारे में नहीं है.' मैंने कहा, 'वाह, यही वह मूवी है जो मैं करना चाहती हूं. बिल्कुल. क्योंकि यही वह मूवी है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूं.'

ऐश्वर्या ने आगे कहा, 'मुझे याद है देवदास के बाद जब आपको लगा कि मैं टॉप पर थीं, है ना. तब लोग पूछते थे 'अब इसके बाद अगली बड़ी फिल्म कौन सी है? और यह देवदास से कितनी बड़ी हो सकती है?' और मैंने ऋतुपर्णो घोष के साथ फिल्म 'चोखेर बाली' की. मुझे लगा, 'वाह, क्या खूबसूरत कहानी है.' यही वह फिल्म है जो मैं करना चाहती हूं.'

'ऐसा नहीं है कि यह प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है या शायद यही वह रास्ता है, जिस पर किसी को चलना चाहिए. मुझे नहीं पता. लेकिन अपनी जर्नी में इतनी दूर आने के बाद, मैं आभारी हूं. मेरे पास आपका सारा प्यार है. मेरे पास आपका सारा सपोर्ट है. मेरे पास टैलेंट की इंडस्ट्री है. जो ऑफर कोई मेरे पास लाना चाहे, उन्हें दिल खोलकर दें और जब स्क्रिप्ट मना करे तो मेरी तरफ से मना करने को तैयार रहें.'

ऐश्वर्या राय बच्चन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या ने 2023 में 'पोन्नियिन सेलवन 2' के बाद अपनी अगली फिल्म साइन नहीं की है. फिलहाल वह अलग-अलग फिल्म फेस्टिवल और फैशन इवेंट में जाकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं.



