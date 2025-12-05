क्यों मां ऐश्वर्या राय बच्चन का हाथ थामकर हर इवेंट में जाती हैं आराध्या? एक्ट्रेस ने बताया

ऐश्वर्या राय के क्या ही कहने. जहां जाती हैं, चार चांद लगा देती हैं. सोशल मीडिया पर तो ये काफी कम एक्टिव नजर आती हैं, लेकिन जब भी नजर आती हैं, किसी इवेंट में ही दिखती हैं. आजकल ऐश्वर्या, सऊदी अरब में हैं. रेड सी फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें ऐश्वर्या ब्लैक गाउन पहनकर पहुंची हैं.

सोशल मीडिया पर हर जगह इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. फोटोशूट का वीडियो फैन्स के बीच बार-बार शेयर किया जा रहा है. ऐश्वर्या ने इवेंट में सिर्फ अपनी अदाओं से ही फैन्स का दिल नहीं जीता, बल्कि काफी सारी चीजों पर खुलकर बात भी की. ऐश्वर्या के साथ शायद इस बार आराध्या बच्चन नहीं गई हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि आखिर वो हर जगह साए की तरह उनके साथ क्यों नजर आती हैं.

ऐश्वर्या ने बताई वजह

आराध्या बच्चन, हमेशा मां ऐश्वर्या राय का हाथ थामे स्पॉट होती हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल हो या फिर अवॉर्ड फंक्शन, इवेंट हो या पार्टी, या फिर शादी. हर जगह आराध्या मां के ही साथ नजर आती हैं. इसके पीछे की वजह ऐश्वर्या ने बताई. एक्ट्रेस ने कहा- जब आराध्या हुई तो मैं उसको इवेंट में लेकर गई. वहां मैंने सोचा कि आराध्या को गाउन पहनाते हैं. लेकिन मैंने उसको गाउन इसलिए नहीं पहनाया कि उसकी फोटो क्लिक होंगी. बल्कि इसलिए पहनाया क्योंकि मेरे लिए वो नन्ही बच्ची है जो फेयरी टेल स्टोरी पढ़ेगी.

तो वो ड्रेस हमेशा मैंने उसको अपने लिए पहनाई. उसके मन में ये न आए कि मां गाउन क्यों पहन रही हैं. छोटी सी बच्ची जो अपनी मां को गाउन में देख रही है. बाल बने हुए हैं, मेकअप हो रखा है. मैंने उसके साथ ये फेयरी टेल वाली चीज खेलनी शुरू की, लेकिन अपने लिए. उसे अपनी तरह बनाने के लिए मैंने ये किया, जिससे उसको ये न लगे कि वो अलग है.

ऐश्वर्या और आराध्या क्यों दिखते हैं साथ?

जब-जब आराध्या ने मेरे साथ ड्रेसअप किया, मैंने उसके वीडियोज बनाए. जो काफी मनोरंजक हैं. वो मैंने कहीं भी डाले नहीं हैं. न ही किसी को दिखाए हैं. मैं एक तरफ रेड कारपेट के लिए रेडी हो रही हूं और दूसरी तरफ आराध्या गोल-गोल घूम रही है. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आराध्या मेरे साथ वॉक करते हुए बाहर आई और उसने उस समय मेरा हाथ पकड़ा हुआ था.

मैंने भी उसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि वो उस मोमेंट को एन्जॉय कर रही है. तो तबसे हम दोनों एक-दूसरे का हाथ थामकर चलते हैं, जहां भी जाते हैं, साथ जाते हैं. ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई. काफी सारी रील्स इसपर बनीं, लेकिन मेरे लिए वा मैं-बेटी का एक मोमेंट रहा और है भी.

