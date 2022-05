जब Aishwarya Rai Bachchan को मॉडलिंग के लिए मिले 1500 रुपये, वायरल हुई पुरानी तस्वीर

बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने साल 1992 में अपने करियर की शुरुआत बतौर फैशन मॉडल की थी. इसके दो साल बाद इन्होंने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था. साल 1997 में ऐश्वर्या राय ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा. हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन कान्स फिल्म फेस्टिवल से लौटी हैं. इस दौरान के ऐश्वर्या के लुक्स काफी वायरल हुए. फैन्स इनकी खूबसूरती को देखकर एक बार फिर इनके दीवाने हो बैठे.

वायरल हो रहीं फोटोज

इनकी दीवानगी इस हद तक पहुंच गई कि फैन्स ने पुराने दिनों को सोशल मीडिया पर ताजा करना शुरू कर दिया. दरअसल, साल 1992 के दौरान की ऐश्वर्या राय की फोटोज वायरल हो रही हैं. उस समय ऐश्वर्या राय ने एक फैशन ब्रैंड के लिए फोटोशूट कराया था. इसके साथ ही ऐश्वर्या राय को उस जमाने में कितनी सैलरी नमिली थी इसकी भी फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रही है. कृपा क्रिएशन्स का एक इनवॉइस वायरल हो रहा है, जिसमें ऐश्वर्या राय को 1500 रुपये में फोटोशूट के लिए हायर किया गया था. यह एक ऐडवर्टाइजिंग कंपनी है. इस बिल पर जो डेट है, वह है 23 मई, 1992. मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से करीब दो साल पहले.

Hello, Today I am celebrating the 30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. (Collage 3) pic.twitter.com/p6QooKyMpP