AskSRK: पहले पठान देखूं या हनीमून पर जाऊं? फैन के सवाल पर क्या बोले शाहरुख खान, सलमान को मारा ताना

शाहरुख खान और उनकी हाजिरजवाबी के चर्चे हमेशा ही होते हैं. ऐसे ही थोड़े ना वो बॉलीवुड के किंग खान कहलाते हैं. 25 जनवरी को शाहरुख की बहु-प्रतीक्षित फिल्म पठान रिलीज होने वाली है. ऐसे में भला कैसे फिर शाहरुख अपने फैंस से बातचीत करने का मौका छोड़ सकते हैं. शाहरुख ने ट्विटर पर #AskSRK सेशन रखा, जिसके तहत फैंस ने उनसे कई तरह के सवाल किए, और शाहरुख ने उन सभी का अपने मजेदार तरीके से जवाब दिया.

सुंदरी में बदले शाहरुख

एक यूजर ने शाहरुख की ऐसी फोटो शेयर की जिसमें वो फीमेल गेटअप में नजर आ रहे हैं. ये स्क्रीनशॉट एक अवॉर्ड शो का है. शाहरुख पिंक ब्लाउज पहने हुए हैं, वहीं महिलाओं जैसे लंब बाल, मांग टीका, गले में चेन पहने हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर कर यूजर ने उन्हें कातिल सुंदरी बताया. शाहरुख को भी देर नहीं लगी इस फोटो पर अपना रिएक्शन देते हुए.

शाहरुख ने लिखा- अरे नहीं, ये मैं हूं एक महिला की तरह ड्रेस किए हुए. मुझे पता है मैं हर अवतार में बहुत अट्रेक्टिव लगता हूं, लेकिन तुम्हें अपने लिए बेहतर क्रश ढूंढनी होगी, मेरे दोस्त. ध्यान भटकाने के लिए माफी.

Arre no no this is me dressed as a lady. I know I am attractive in all avatars, but u will have to find yourself a better muse my friend!! Apologies for misleading you. https://t.co/XBK4PLFcBy