रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर सोफी चौधरी की पोस्ट, बोलीं- ये शर्मनाक है

कोरोना वायरस का कहर देशभर में जारी है. बढ़ते केसेज के बीच में ऑक्सीजन, बेड्स की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है. लोग काफी दिक्कतों से जूझ रहे हैं. ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर कोरोना से बचाव में कारगर साबित हो रहे हैं. इसी सब के बीच बाजार में नकली रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने चेताया है.

सोफी चौधरी ने किया पोस्ट

एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने लोगों को इससे सावधान रहने के लिए कहा है. सोफी चौधरी ने कैप्शन में लिखा- ये हो रहा है और ये शर्मनाक है. कृपया सावधान रहें और सावधान रहें. #RemdesivirBlackMarketing #Remdesivir #fake इसी के साथ उन्होंने असली और नकली रेमडेसिविर की फोटो भी शेयर की है, जिससे ये पता चल सके कि कौन सी असली है और कौनसी फेक.

क्लिक करें: जब इरफान खान से पूछा गया कि उन्हें मिलेगा ऑस्कर तो कहां रखेंगे? दिया था ये मजेदार जवाब

स्टार्स ने लगवाई वैक्सीन

बता दें कि वैक्सिनेशन का प्रोग्राम भी तेजी से चल रहा है. 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लग रही है. अब 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोग भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे. सलमान, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, सैफ अली खान जैसे कई फिल्मी सितारे 45 से ऊपर हैं वो कोरोना का टीका लगवा रहे हैं.

Apparently this is happening & it’s shameful. Please be aware & be careful. #RemdesivirBlackMarketing #Remdesivir #fake pic.twitter.com/Vq4YM0BAE8