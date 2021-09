IT जांच के बाद बोले सोनू सूद, 'कर' भला, हो भला, अंत भले का भला, सीएम केजरीवाल ने किया सपोर्ट

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के घर और दूसरी जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे के बाद अब एक्टर ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी किया है. सोनू सूद ने बयान जारी करते हुए लिखा- ''सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है.''💕

बता दें कि सोनू सूद के मुंबई स्थित घर समेत नागपुर, जयपुर में भी आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन किया. बुधवार को सोनू सूद से जुड़ी 6 जगहों पर तलाशी ली गई थी.

सोनू सूद ने जारी किया बयान

बयान में उन्होंने लिखा- 'आपको हमेशा अपने साइड की स्टोरी बताने की जरुरत नहीं होती, समय बता देगा. मैंने अपने दिल और ताकत से भारत के लोगों की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ली है. मेरे फाउंडेशन का एक-एक रुपया किसी की कीमती जान बचाने के लिए और किसी जरुरतमंद के पास पहुंचने के इंतजार में है.'

'इसके अलावा कई मौकों पर, मैंने ब्रांड्स को लोगों के भलाई के लिए मेरी एंडोर्समेंट फीस भी डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया है. पिछले 4 दिनों से मैं कुछ गेस्ट्स को अटेंड करने में बिजी था, इसलिए आपकी सर्विस में नहीं था. अब मैं वापस आ गया हूं. कर भला, हो भला, अंत भले का भला. मेरी जर्नी जारी है... जय हिंद. सोनू सूद.'



More power to u Sonu ji. U are a hero to millions of Indians https://t.co/TACjG8ugOP