अभिषेक-ऐश्वर्या के तलाक की उड़ी अफवाह, आराध्या ने कैसे किया रिएक्ट? एक्टर का खुलासा

बॉलीवुड के ए-लिस्ट कपल में शुमार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर ही ट्रोल्स से डील करते नजर आते हैं. काफी बार इनके रिश्ते पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि कैसे आराध्या बच्चन ने पेरेंट्स (अभिषेक-ऐश्वर्या) के तलाक की अफवाहों पर रिएक्ट किया था. इसके अलावा अभिषेक ने बताया कि उनकी बेटी 14 साल की है और उनके पास फोन नहीं है. सिर्फ इसलिए कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में गूगल न कर सकें.

आराध्या ने कैसे किया रिएक्ट?

PeepingMoon संग बातचीत में अभिषेक ने कहा- ऐश्वर्या ने आराध्या के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर काफी रिस्पेक्ट भरी है. उन्होंन अच्छी तरह उसको बताया है कि हम दोनों क्या काम करते हैं. हम लोग वो हैं जो फिल्मों ने और ऑडियन्स ने हमें दिया है. आराध्या ए कॉन्फिडेंट टीनेज की तरह ग्रो कर रही हैं. उनका खुद का एक ओपीनियन होता है. उनका अगर किसी बात को लेकर अलग ओपीनियन होता है तो हम लोग उसे डिसकस करते हैं. उनके अंदर अपनी बात को बोलने का एक बहुत ही सहज तरीका है.

आराध्या अपनी पढ़ाई पर फोकस करके चलती हैं. उनके पास मोबाइल फोन नहीं है. वो 14 साल की हैं. अगर आराध्या की किसी दोस्त को उनसे बात करनी होती है तो वो ऐश्वर्या के फोन पर कॉल करते हैं. ये चीज मैंने और ऐश्वर्या ने बहुत समय पहले ही आराध्या के लिए तय कर ली थी. हालांकि, आराध्या के पास इंटरनेट चलाने का पूरा मौका होता है, लेकिन वो ज्यादातर समय अपना होमवर्क पूरा करने में बिताती हैं, या फिर रिसर्च कर रही होती हैं. उन्हें स्कूल बहुत पसंद है.

आराध्या को ऐश्वर्या दे रहीं अच्छी परवरिश

ऑनलाइन अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक की खबरें काफी वायरल हुई थीं. इसपर आराध्या ने कैसे रिएक्ट किया, जब उन्होंने पढ़ा. तो इसका जवाब देते हुए अभिषेक ने कहा- मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये किया होगा. क्योंकि उन्हें इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं. उनकी मां ने उन्हें अच्छी तरह समझाया है कि वो जो कुछ भी परिवार के लोगों के बारे में पढ़ें, सबकुछ सच नहीं होता. जैसे मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ पूरी तरह सच रहे. हम उस जगह पर नहीं रहे, जहां कोई भी आकर हमारे सामने सवाल करे और हमें उसके बारे में सच पता न हो. हमेशा परिवार के बीच सच रहा है.

अभिषेक ने बताया कि जब ऐश्वर्या, प्रेग्नेंट हुई थीं तो उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही छोड़ दी थी. पुष्टि करते हुए अभिषेक ने कहा- हां, मैंने दोनों चीजें छोड़ दीं. अब मैं इनमें से एक भी चीज को हाथ तक नहीं लगाता हूं. बता दें कि अभिषेक और ऐश्वर्या ने साल 2007 में शादी की थी. दोनों साल 2011 में पेरेंट्स बने.

कुछ समय पहले दोनों को लेकर खबर आई थी कि शादी में अनबन चल रही है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसपर रिएक्ट नहीं किया. ऐश्वर्या जब कान्स फिल्म फेस्टिवल में मांग में सिंदरू लगाकर रेड कारपेट पर आईं तो उन्होंने सारी अफवाहों पर विराम लगाया.

