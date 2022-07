Did You Know: लड़की के रिजेक्शन से लगा था Aamir Khan को झटका, फ्रस्टेट होकर मुंडवा लिया था सिर

खुद को इंटेंस लवर बुलाते हुए आमिर खान ने कहा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, वह भी लंबे समय से तो आपको लड़की के निर्णय की इज्जत करनी चाहिए. आमिर खान ने यह भी बताया था कि उन्होंने प्यार की काफी हदें पार की हुई हैं.

