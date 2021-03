कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद हुई ये परेशानी, एक्ट्रेस आहाना कुमरा ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगी मदद

देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है. कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है. एक्ट्रेस आहाना कुमरा के मम्मी-पापा ने भी कोरोना वैक्सीन लगावा ली है, पर अब सर्ट‍िफ‍िकेट हास‍िल करने में उन्हें दिक्कत हो रही है. आहाना ने अपनी इस परेशानी को ट्वीट कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मदद मांगी है.

आहाना ने मांगी स्वास्थ्य मंत्री से मदद

आहाना ने सबसे पहले ट्वीट कर बताया- 'मेरे पेरेंट्स मिस्टर सुशील कुमार कुमरा और मिसेज सुरेश बाल्यान कुमरा ने 9 मार्च 2021 को सुबह 10 बजकर 53 मिनट पर @bkchospital में वैक्सीन लगवाई लेक‍िन रिकॉर्ड गलत समय दिखा रहा है और सर्ट‍िफ‍िकेट भी डाउनलोड नहीं हो रहा है. क्या कोई मदद कर सकता है?'. उनके इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा- 'बेहतर होगा एक बार और चेक कर लें और हॉस्प‍िटल से कहें कि वे असली डाटा रिकॉर्ड्स जो बुक में लिखा गया है उसे दिखाएं. हो सकता है कोई गलतफहमी हुई है. डॉक्टर्स से भी पूछें. @drharshvardhan प्लीज इस मामले को देखें'.

My parents Mr. Sushil Kumar Kumra and Mrs. Suresh Balyan Kumra got vaccinated on 9th March 2021 at the @bkchospital at 10 53 am but the record shows the wrong time and the certificate doesn't download. Can anyone help!?