फिल्मफेयर अवॉर्ड में Vicky Kaushal को Katrina Kaif पर आया प्यार, बोले- I love You

67th Filmfare Awards: सबसे पहले फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने वाले सभी सेलेब्स को ढेर सारी बधाई. रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण हों या विक्की-कटरीना, सभी सेलेब्स ने अपनी मौजूदगी से अवॉर्ड शो को शानदार बना डाला. शादी के बाद ये पहला मौका था, जब विक्की कौशल और कटरीना कैफ किसी इवेंट में साथ दिखे. विक्की कौशल स्टारर 'सरदार उधम सिंह' को बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवॉर्ड मिला. इसके अलावा रेड कार्पेट पर पहुंची कटरीना कैफ ने सीक्रेट वेडिंग करने की वजह भी बताई.

कटरीना-विक्की हुए रोमांटिक

मौका कोई भी हो विक्की कौशल और कटरीना कैफ एक-दूसरे पर प्यार लुटाना नहीं भूलते. फिर यहां तो बात फिल्मफेयर अवॉर्ड शो की थी. 'सरदार उधम सिंह' को बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवॉर्ड मिला. ये विक्की और कटरीना दोनों के लिये ही खुशी की बात थी. स्पेशल मौके पर कपल को एक-दूसरे पर इतना प्यार आया कि दोनों को Kiss करते देखा गया. फिल्मफेयर इवेंट में विक्की कौशल ने अपनी लेडी लव के लिये 'तैनूं काला चश्मा जचदा' गाना भी गाया. विक्की और कटरीना का ये रोमांटिक अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.

कटरीना को कहा आई लव यू

कॉफी विद करण में विक्की कौशल बता चुके हैं कि कटरीना कैफ उनके लिये काफी लकी हैं. शायद यही वजह है कि फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने के बाद विक्की ने स्टेज से कटरीना कैफ को आई लव यू (I Love You) कह डाला. विक्की कहते हैं कि तुम मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आई हो. इसके अलावा अवॉर्ड शो में एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस के लिये इरफान खान को ट्रिब्यूट भी दिया है.

V-K: ily my dearest wife you brought so much happiness to my life 💓#VickyKaushal #KatrinaKaif #VicKat pic.twitter.com/QYGmbyBJ3w