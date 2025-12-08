3 Idiots 2 कन्फर्म! 15 साल बाद फिर होगा धमाका, क्या कमाल करेगी आमिर-करीना की जोड़ी?

'आल इज वेल!' 15 साल पहले जनता को ये नारा देने वाली फिल्म 3 इडियट्स की सीक्वल बनने वाली है. है ना खुशखबरी? अब खबर तो ऐसी ही मिली है कि इस आइकॉनिक फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा. ये फिल्म आज भी दर्शकों की चहेती है और उनके बीच अपनी जगह बनाए हुए है. ऐसे मे सीक्वल बनना फैंस को क्रेजी कर देने वाला है.

आ रही है रैंचो-राजू-फरहान की तिकड़ी!

फिल्म के पार्ट 2 में इसकी आइकॉनिक स्टारकास्ट वापस लौटेगी. इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी एक बार फिर साथ नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन करेंगे राजकुमार हिरानी, और इस प्रोजेक्ट को विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी और आमिर खान मिलकर प्रोड्यूस करेंगे. पिंकविला को मिली जानकारी के मुताबिक 15 साल बाद 3 Idiots का सीक्वल आखिरकार बनने जा रहा है.

डेवलपमेंट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि फिल्म की शूटिंग 2026 की दूसरी छमाही में शुरू होगी. सोर्स ने बताया कि,“स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है, और टीम बेहद एक्साइटेड है. उन्हें लगता है कि पहली फिल्म का जादू वापस लौट आया है- उतनी ही फनी, उतनी ही भावुक और उतनी ही मतलब वाली.''

जहां खत्म हुई थी कहानी वहीं से होगी शुरू...

सूत्र ने ये भी कहा, “कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. करीब 15 साल बाद, जब सभी किरदार अपनी-अपनी राह पर चले जाते हैं और एक नए एडवेंचर के लिए वापस मिलते हैं.” यानी दर्शक फिर से रणछोड़ दास, फरहान, राजू और पिया की नॉस्टैल्जिक केमिस्ट्री का मजा ले सकेंगे, लेकिन इस बार उनके लाइफ-प्रोग्रेस को दर्शाती नई-नई मजेदार बातें भी होंगी.

एक इनसाइडर ने बताया कि राजकुमार हिरानी लंबे समय से सीक्वल का आइडिया सोच रहे थे, लेकिन उन्हें सही वक्त अभी मिला, खासकर तब जब उनका दादासाहेब फाल्के बायोपिक प्रोजेक्ट फिलहाल होल्ड पर चला गया. सोर्स ने कहा,“उन्होंने 3 इडियट्स के सीक्वल को एक पूरे स्क्रिप्ट में विस्तार देने के लिए पूरा समय निकाला. हिरानी के पास हमेशा 3 इडियट्स 2 का एक आइडिया था, लेकिन वो इसे परफेक्ट बनाना चाहते थे- ऐसा जो पहले हिस्से की लेगेसी के बराबर खड़ा हो सके.”

फिर दिखेगी आमिर-करीना की जोड़ी

आमिर-करीना की जोड़ी वैसे फैंस को काफी पसंद आती है. दोनों 3 इडियट्स के अलावा तलाश, बॉम्बे टॉकीज, लक बाय चांस में भी साथ नजर आ चुके हैं. लेकिन जहां 3 इडियट्स के रैंचो और पिया की जोड़ी ने धमाल मचाया था, वहीं दोनों की साथ में आखिरी रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा में इस ऑनस्क्रीन पेयर का वो जादू नहीं चल पाया था. ऐसे में उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि क्या फैंस को पिया-रैंचो यानी आमिर-करीना फिर से लुभा पाएंगे. फैंस को उम्मीद रहेगी कि आमिर-करीना की जोड़ी इस बार भी बड़े पर्दे पर वही जादू दोहराएगी जो 2009 में हुआ था.

3 इडियट्स का नॉस्टैल्जिया

2009 में रिलीज हुई 3 इडियट्स एक कल्ट क्लासिक बन गई थी, जिसने भारत की एजुकेशन सिस्टम पर बहस शुरू कर दी थी. ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 200 करोड़ क्लब में एंट्री की और बॉलीवुड के लिए नए रिकॉर्ड बनाए. अब जब आमिर, करीना और पूरी टीम फिर से एक साथ आ रही है, और कहानी में नॉस्टैल्जिया के साथ-साथ नई ताजगी भी होगी, 3 इडियट्स 2 इस दशक की सबसे ज्यादा मच-अवेटेड फिल्मों में शामिल हो गई है.

वैसे, खबर ये भी है कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी ने दादासाहेब फाल्के बायोपिक फिलहाल रोक दी है, क्योंकि वो उसकी स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं हैं.

