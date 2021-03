तमिलनाडु: PM मोदी बोले- DMK ने अम्मा के साथ क्या किया था कभी ना भूलें, बंगाल की बुजुर्ग महिला को भी किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी सभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके ने जयललिता के साथ क्या किया था, वो ना भूलें. साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल की उस बुजुर्ग महिला को भी याद किया, जिनका बीते दिन निधन हुआ.



पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस-डीएमके की जोड़ी ने सिर्फ घोटाला किया है और उनका एक ही मकसद है कि महिलाओं का अपमान किया जाए. कांग्रेस-डीएमके को अपने नेताओं को समझाना चाहिए जो हर रोज महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं.



पीएम मोदी ने इस दौरान अपने भाषण में राज्य की पूर्व सीएम जयललिता के साथ हुई घटना का भी जिक्र किया, पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके नेताओं ने विधानसभा में जयललिता के साथ क्या किया था कोई भी नहीं भूल सकता है.

Never forget 25th March 1989.



In the Assembly of Tamil Nadu, how did DMK leaders treat Amma Jayalalithaa Ji?



DMK and Congress will not guarantee women empowerment.



In their rule, crimes against women are up.



