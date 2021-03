केरल में PM मोदी का वार- कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्सिंग, एक ने सोना लूटा दूसरे ने चांदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल के पलक्कड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर मेट्रो मैन ई. श्रीधरन भी मौजूद रहे. यहां रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्सिंग हो गई है, चुनाव में दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमले करते हैं.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पलक्कड़ का बीजेपी के साथ पुराना रिश्ता है, मैं आज बीजेपी के विजन को आपके सामने पेश करने के लिए आया हूं. पीएम मोदी ने कहा कि केरल में राजनीति अब बदलाव ले रही है, क्योंकि पहली बार वोट करने वाले युवा LDF-UDF की राजनीति से पक चुके हैं.



पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि LDF-UDF के बीच में मैच फिक्सिंग है, पांच साल ये लूटते हैं और अगले पांच साल दूसरे लोग लूटते हैं. पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक ही हैं, यूपीए में दोनों एक साथ थे और यहां चुनाव के वक्त अलग-अलग हो जाते हैं.

About LDF it can be said:



Judas betrayed Lord Christ for a few pieces of silver.



LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold.



