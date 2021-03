India Today Conclave South: कमल हासन बीजेपी की बी टीम, तेजी से बदल रहे हैं रंग: दयानिधि मारन

डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे अभिनेता कमल हासन पर तंज कसा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी कंट्रोल कर रही है और उन्हें ऊपर से निर्देश मिलते हैं. चेन्नई में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021 के मंच पर पहुंचे दयानिधि मारन से जब कमल हासन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. लेकिन माफ कीजिएगा.'

जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, विस्तार से बताएं तो दयानिधि मारन ने कहा, 'मैं दोबारा क्या, तीसरी बार भी सॉरी बोलूंगा. लेकिन आपको उनके बॉस से पूछना चाहिए. आपको अमित शाह से पूछना चाहिए. पीएम मोदी से पूछना चाहिए.'

कमल हासन की तमिलनाडु की राजनीति में क्या भूमिका होगी? दयानिधि मारन ने कहा, 'आपको उनसे पूछना चाहिए. वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं.

क्या कमल हासन को बीजेपी कंट्रोल कर रही है?, दयानिधि मारन ने कहा कि हां, आपको उनसे पूछना चाहिए उनका क्या भविष्य है? वो बीजेपी की बी टीम हैं.

डीएमके सांसद ने कहा, 'तमिलनाडु की जनता उन्हें (कमल हासन) देखती रही है, हालांकि वह रजनीकांत की तरह सुपर स्टार नहीं हैं लेकिन उन्हें सभी पसंद करते हैं. व्यक्तिगत और एक अभिनेता के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं. राजनीति में लोग रंग तेजी से बदलते हैं. वह भी बहुत तेजी से रंग बदल रहे हैं. यह क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें ऊपर से निर्देश मिल रहे हैं. एक समय कमल हासन, रजनीकांत की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे थे, और हम सभी जानते हैं कि रजनीकांत किसके साथ जा रहे थे.'

