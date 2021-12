पंजाब: सुखबीर बादल बोले- सिद्धू में हिम्मत है तो सिख दंगों को लेकर गांधी परिवार को फांसी देने की मांग करें

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी जंग तेज हो गई है. शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बेअदबी मामले और 1984 सिख दंगों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है.

बादल ने कहा, सिद्धू कह रहे हैं कि बेअदबी के मामले में आरोपियों को फांसी होनी चाहिए. लेकिन मैं सिद्धू से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वे 1984 दंगों के लिए गांधी परिवार को फांसी दें.

दरअसल, पंजाब में हाल ही में बेअदबी के दो मामले सामने आए थे. यहां बेअदबी के शक में दो अलग अलग मामलों में दो युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई. इन्हीं को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने बेअदबी के मामले में आरोपियों को खुलेआम फांसी देने की अपील की थी. अब इस मामले में सुखबीर बादल ने सिद्धू पर निशाना साधा है.

PPCC chief @sherryontopp do you have guts to demand punishment for Gandhis responsible for attacking thousands of our holy Gurughars in 1984? Do you have guts to demand punishment for Tytler & Sajjan Kumar? If no, then you have no right to utter even a word on sacrilege issue. pic.twitter.com/0nMb0TheCv