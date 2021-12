'जो बेअदबी करे, उसे सरेआम फांसी पर चढ़ा दो...', पंजाब की घटनाओं पर सिद्धू का बयान

Punjab Sacrilege Case: पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर (Golden temple) में 'बेअदबी' की घटना सामने आने के बाद से तनाव है. इसी बीच पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जो भी बेअदबी कर रहा है, उसे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये एक गलती नहीं बल्कि एक कौम को खत्म करने की साजिश है.

न्यूज एजेंसी ANI ने सिद्धू के इस बयान का वीडियो साझा किया है. ये वीडियो रविवार की एक सभा का है. इसमें सिद्धू जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, अगर कहीं भी बेअदबी होती है, चाहे कुरान शरीफ की हो, चाहे भगवत गीता की हो या गुरु ग्रंथ साहिब की हो, दोषी को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए.

सिद्धू ने आगे कहा, गलतियां कोई भी कर सकता है मगर ये गलती नहीं है. ये एक कौम को दबाने की साजिश है. ये एक कौम को खत्म करने की साजिश है. हमारी जड़ में दीमक लगाने की साजिश है. सिद्धू ने ये भी कहा कि ऐसा शासक लेकर आओ जो पिता की तरह हो.

#WATCH | Punjab Congress chief NS Sidhu says, "Conspiracy going on to disrupt Punjab's peace. Wherever sacrilege takes place, be it of Quran Sharif or Bhagavad Gita or Guru Granth Sahib, they(guilty) should be hanged in public & given biggest Constitutional punishment..." (19.12) pic.twitter.com/z6cGnie3ke