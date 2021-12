'भांगड़ा करने के बजाए गृह मंत्री को एक्टिव करें', कैप्टन अमरिंदर का सीएम चन्नी पर निशाना

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt.Amarinder Singh) ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है. उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री (Charanjeet Singh Channi) को पूरे दिन भांगड़ा करने के बजाए अपने गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को सक्रिय होने की सलाह देनी चाहिए.

कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी निशाना साधते हुए ट्विटर के जरिए कहा कि आप (चरणजीत सिंह चन्नी) अपने पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (avjot Singh Sidhu) से भी कहें (अगर वे आपकी बात सुनते हैं) कि वो अपने बड़े भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कहें कि पंजाब को परेशान करने की कोशिश बंद करें.

कैप्टन के इस ट्वीट के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पंजाब मॉडल आपके जैसे खोखले वादों और अनुमानों पर नहीं, बल्कि रिसर्च कर बनाया गया है. रेत खनन में 20 हजार करोड़ नहीं, 2 हजार करोड़ की क्षमता है, जबकि शराब में 30 हजार करोड़ की संभावना है.

उन्होंने कहा कि केवल चुनावों में आने वाला राजनीतिक पर्यटक पंजाब की जमीनी हकीकत को कभी नहीं जान पाएगा. पांच साल में जब आप पांच साल में ड्रग माफिया के सामने झुके रहे तब मैंने रेत खनन नीति बनाई. खनन माफिया के खिलाफ इसे लागू करने के लिए संघर्ष किया और लोगों के मुद्दे को उठाया.

फिरोजपुर सेक्टर में ड्रोन मिलने का मामला भी उठाया



कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार रात फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन मिलने के मुद्दे को लेकर भी पंजाब सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने इस मामले को लेकर ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत करनी चाहिए कि वे (नवजोत सिंह सिद्दू) अपने बड़े भाई इमरान खान से कहें कि पंजाब को परेशान करने की कोशिश बंद करें.

Instead of doing Bhangra all day CM Punjab should advice his home minister to get active and come out of denial mode. Also tell your party president (if he listens to you) to ask his elder brother Imran Khan to stop trying to disturb our border state of Punjab! https://t.co/oLBNydBPH2