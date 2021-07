सिद्धू के किन बयानों पर भड़के हुए हैं अमरिंदर, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की शर्त मानेंगे नवजोत?

पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के नए अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ताजपोशी के बाद से ही समर्थकों से मिल रहे हैं. लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है और ना ही दोनों के बीच की तकरार खत्म होती दिख रही है.

कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने साफ कर दिया है कि जबतक नवजोत सिंह सिद्धू उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे, तबतक वह मुलाकात नहीं करेंगे. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसे कौन-से बयान दिए हैं, जिनपर अमरिंदर सिंह इतना खफा हुए हैं. एक नज़र डालिए...



लोकसभा चुनाव के बाद से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की तकरार जारी है. पंजाब के मंत्रिमंडल से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा भी दिया था. तभी से सिद्धू खुले तौर पर कैप्टन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं. अब जब अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में सिद्धू के ये हमले तेज़ हुए हैं और सोशल मीडिया पर उनके निशाने पर सीधे तौर पर कैप्टन की सरकार रहती है.

क्लिक करें: पंजाब: पहले सिद्धू मांगे माफी, तब मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर! CM के मीडिया सलाहकार का ट्वीट



‘’सच बोलने पर सवाल...’’



हालिया वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सीधा वार किया. मई महीने में नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि लोगों के मुद्दे उठा रहे मंत्री, विधायक और सांसद पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन सच बोलने वाला हर व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है.



इसके अलावा जब पंजाब में गुरू ग्रंथ साहिब के साथ हुई बेअदबी का मामला चरम पर था, तब नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ है. सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आप इधर-उधर की बात न करें, बताएं कि गुरु साहिब की बेअदबी का इंसाफ क्यों नहीं मिला, नेतृत्व पर सवाल है, मंशा पर बवाल है.

Winds of Change - Of the People By the People For the People | Chandigarh to Amritsar | 20 July 2021 pic.twitter.com/CRBQLqMJk2



बिजली संकट पर सरकार को घेरा था...



अभी कुछ दिन पहले ही जब पंजाब में अचानक से बिजली संकट पैदा हो गया था, तब नवजोत सिंह सिद्धू ने कई ट्वीट कर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए थे. नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली माफियाओं के साथ मिलीभगत, राज्य सरकार का महंगे दाम पर बिजली खरीदना समेत अन्य मसलों पर सवाल खड़े किए थे.



प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. बीते दिन एक वीडियो जारी कर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मुलाकात को दिखाया, इसमें सिद्धू कहते हुए दिख रहे है कि वह पंजाब की जनता को उनकी ताकत वापस देना चाहते हैं. मैं यहां पर अलख जगाने आया हूं, ताकि पंजाब का हर इंसान ताकतवर बन सके.

In 2019, I began & ended my Election Campaign in Punjab seeking - Justice for Sacrilege of Guru Granth Sahib Ji & punishing the culprits & the ONE shielding them... Now, Our MLAs & Party Workers must go to Delhi & speak the Truth of Punjab to our High Command, as I regularly do ! pic.twitter.com/2fSZr8DXBN