'पंजाब को करेंगे नशा मुक्त', भगवंत मान के CM उम्मीदवार बनते ही कांग्रेस-BJP ने घेरा, वीडियो शेयर किए

आम आदमी पार्टी ने सांसद भगवंत मान को पार्टी का पंजाब में सीएम चेहरा बनाया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इसका ऐलान किया. लेकिन आप के इस ऐलान के बाद भगवंत मान सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे. इतना ही नहीं बीजेपी और कांग्रेस ने शराब को लेकर भगवंत मान पर निशाना साधा.

कांग्रेस ने उन घटनाओं का भी जिक्र किया है, जब भगवंत मान सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर पहुंचे. पंजाब यूथ कांग्रेस का दावा है कि 2015 में भगवंत मान अमृतसर में एक गुरुद्वारे में शराब पीकर पहुंचे थे. इसके बाद उन्हें मंच से नीचे उतरने को कहा गया था. इसके अलावा 2016 में भगवंत मान एक अंतिम संस्कार के मौके पर भी शराब पीकर पहुंचे थे. इसके बाद परिवार ने उन्हें जब वहां से जाने को कहा तो उन्होंने हंगामा किया था.

Embarrassment for Punjab, The AAP's CM candidate was found drunk in Gurudwara.#AAPKaPegwantMann pic.twitter.com/N3zUl9eBPe