'मैं एक सिपाही हूं और पंजाब के गौरव को वापस लाने का सपना देखता हूं'- भगवंत मान

पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly elections) के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा साफ कर दिया है. पार्टी ने भगवंत मान (Bhagwant Mann) को AAP के लिए पंजाब का सीएम चेहरा घोषित किया है. पार्टी की इस घोषणा के बाद, भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि वह एक 'सिपाही' हैं और पंजाब के गौरव को वापस लाना चाहते हैं.

भगवंत मान ने कहा, 'मैंने हमेशा यही कहा कि मैं एक सिपाही हूं. मेरी ड्यूटी तो चाहे पोस्टर चिपकाने की लगा दी जाए, मैं पोस्टर चिपका दूंगा, बशर्ते मेरा पंजाब ठीक कर दो. मेरी ड्यूटी अगर लुधियाने के किसी चौक पर खड़े होकर झाड़ू लहराने की लगा दी जाए, तो मैं सारा दिन झाड़ू लहरा दूंगा, बशर्ते मेरा पंजाब ठीक कर दो.'

भगवंत मान ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है. उन्होंने यह भी कहा, 'राजनीति में आने के बाद से उनका जीवन बदल गया. जब मैं कॉमेडी करता था तो लोग मुझे देखकर मुस्कुराते थे, अब लोगों को मुझसे उम्मीद है. अब जब वे मुझे देखते हैं, तो रोते हैं और कहते हैं कि हमें बचा लो. और मैं उनसे कहता था कि हमें बचाने के लिए तो भगवान हैं, मैं केवल माध्यम हो सकता हूं.'

पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की कही बात का हवाला देते हुए भगवंत मान ने कहा कि वह पंजाब के गौरव को वापस लाने के सपने देखते हैं और ये सपने उन्हें सोने नहीं देते.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को पंजाब के लिए पार्टी का सीएम चेहरा चुने जाने पर बधाई दी. उन्होंने कहा- मैं सरदार भगवंत मान को पंजाब में आप का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर बधाई देता हूं. पूरा पंजाब आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद के तौर पर देख रहा है. यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि भगवंत हर पंजाबी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे.

