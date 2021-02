मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय वाले बयान पर बरसे मोदी, बोले- झूठ के सहारे चलती है कांग्रेस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पुडुचेरी में चुनावी सभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने यहां कहा कि पुडुचेरी की हवा बदल रही है, जो इस सभा से दिखाई दे रही है. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले चुनाव में पुडुचेरी के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया. पीएम मोदी ने यहां राहुल गांधी के मछुआरों के लिए मंत्रालय वाले बयान पर भी पलटवार किया.



पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों के सपनों को तोड़ दिया, यहां जो सरकार थी वो लोगों की नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान की सेवा कर रही थी. पीएम मोदी ने कहा कि यहां के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस हाईकमान की चप्पलें उठाते थे, लेकिन यहां के लोगों को गरीबी से नहीं निकाल पाए.

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने लोगों के लिए काम नहीं किया, ना ही कांग्रेस दूसरों को लोगों के लिए काम करने देती है. यहां की राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में केंद्र की योजनाओं को यहां लागू नहीं होने दिया.

पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा

पीएम मोदी ने कहा कि दो दिन पहले एक महिला जब मुख्यमंत्री के बारे में शिकायत कर रही थी, पूरी दुनिया ने महिला की आवाज में उसका दर्द सुना लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने सच बताने की बजाय अपने ही नेता को गलत ट्रांसलेशन बताया. पीएम मोदी ने कहा कि यहां की कांग्रेस सरकार ने पंचायत चुनावों को नहीं कराया और वो लोग दूसरों को लोकतंत्र पर ज्ञान देते हैं.

बता दें कि राहुल गांधी ने पुडुचेरी दौरे के दौरान मछुआरों से बात करते हुए कहा था कि वो केंद्र में मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाएंगे. जिसके बाद केंद्र सरकार, भाजपा ने कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बिना नाम लिए हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस बांटो-झूठ बोलो और राज करो के हिसाब से काम करती है. कांग्रेस के नेता ने यहां आकर कहा कि वो मत्स्य मंत्रालय बनाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने पहले ही ये मंत्रालय बना चुकी है जो लोगों के लिए काम कर रहा है. ऐसे में कांग्रेस के नेता यहां लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

