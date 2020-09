बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज, जल्द रवाना होंगी सुरक्षा बलों की 300 कंपनियां

बिहार में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं. अगले महीने से मतदान है जो तीन फेज में होगा और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. यह पहला मौका है जब कोरोना जैसी महामारी में किसी इतने बड़े प्रदेश में चुनाव कराया जा रहा है. चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण से वोटर्स को बचाने के लिए कई एहतियाती कदम का निर्देश दिया है. साथ ही बिहार चुनाव शांतिपूर्वक निपट जाए इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय की मानें तो बिहार में शुरू में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) की 300 कंपनियां भेजी जाएंगी.

गृह मंत्रालय ने रविवार को जारी एक निर्देश में कहा, बिहार में शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने के लिए शुरुआती चरण में सीएपीएफ की 300 कंपनियां भेजी जाएंगी. इस ऐलान के कुछ ही दिनों बाद बिहार में आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और बीएसपी की टुकड़ियां पहुंच जाएंगी.

#BiharElections2020: Ministry of Home Affairs (MHA) decides to send 300 Central Armed Police Force (CAPF) companies initially to Bihar for area domination to ensure peaceful conduct of polls.



ITBP, CISF, CRPF, SSB, RPF and BSF companies of troops to reach Bihar soon. pic.twitter.com/qiD8rPEXs3