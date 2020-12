पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी बोलीं- 'BJP से बड़ा कोई चोर नहीं, ये चंबल के डाकू हैं'

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. टीएमसी प्रमुख और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चंबल का डकैत कहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी से बड़ा चोर कोई नहीं है.



ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 2014, 2016, 2019 चुनाव में कहा था कि बंगाल में सात टी गार्डन खोले जाएंगे और केंद्र उन्हें टेकओवर करेगी, अब ये लोग रोजगार का वादा कर रहे हैं. बीजेपी केवल धोखा कर रही है. बीजेपी से बड़ा कोई चोर नहीं है. ये लोग चंबल के डकैत हैं. ममता ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि बंगाल में सीएए, एनआरसी, एनपीआर लागू किया जाएगा. एनपीआर और एनआरसी में क्या फर्क है? बंगाल से असम काफी नजदीक है. यहां 19 लाख बंगालियों के नाम एनआरसी लिस्ट से हटा दिए गए.

There is no bigger thief than BJP. They are dacoits of Chambal... They had said in 2014, 2016, 2019 elections that seven tea gardens will be reopened & said Centre will take over them. Now they are promising jobs, they are cheating: West Bengal CM in Jalpaiguri, earlier today