गांगुली होंगे BJP का चेहरा? टीएमसी सांसद बोले- उन्हें नहीं पता गरीबों की दिक्कत, टिक नहीं पाएंगे

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही जमीन तैयार होने लगी है. काफी वक्त से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली राजनीति में आ सकते हैं और बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं. इन कयासों पर अब तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, टीएमसी सांसद सौगत रॉय का कहना है कि अगर सौरव ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें काफी दुख होगा.



सौगत रॉय ने कहा कि सौरव गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकन हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो मैं खुश नहीं होऊंगा. वो बंगाल से इकलौते क्रिकेट कप्तान रहे, टीवी शो के कारण भी फेमस हैं. उनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं हैं, ऐसे में वो यहां नहीं टिक पाएंगे.

Sourav Ganguly to join politics? TMC MP Saugata Roy says Sourav would not be able to serve in politics as he has no background. Listen to what more he said in this conversation with @iindrojit. #ReporterDiary

More Video- https://t.co/FAHzdk9TO8 pic.twitter.com/SY5rHYzNco