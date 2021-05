पश्चिम बंगाल चुनाव: मतगणना के दौरान बेहोश हुआ चुनावकर्मी, स्ट्रेचर पर ले जाया गया अस्पताल

पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और शुरुआती रुझान भी सामने आने लगे हैं. इस बीच बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से परेशान करने वाली खबर सामने आई है. मतगणना के दौरान एक कर्मचारी की तबीयत अचानक से बिगड़ी है और उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया है. कर्मचारी की तबीयत किस वजह से बिगड़ी है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है.

अभी के लिए उस मतगणना कर्मचारी को काउंटिंग स्थल से हटा दिया गया है और प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. कर्मचारी को एक स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल ले जाया गया है. सामने आई तस्वीरों को देख समझा जा सकता है कि कुछ लोग कर्मचारी को बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं. जानकारी मिली है कि वो कर्मचारी काउंटिंग सेंटर पर ही बेहोश हो गए थे, इसके बाद आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अभी उनका इलाज जारी है.

West Bengal: Gopal Som, a counting agent of Congress candidate from Panihati (North 24 Parganas), Tapas Majumder, was taken to a hospital after he fell unconscious at the counting centre. pic.twitter.com/uCpeJxuF11