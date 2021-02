बंगाल में रार: बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा की मंजूरी रद्द, कोर्ट जाएगी बीजेपी

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव से पहले घमासान जारी है. गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर हैं और इसी बीच बंगाल के बैरकपुर में होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मिली मंजूरी रद्द कर दी गई है.



बंगाल बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर जानकारी दी कि बंगाल पुलिस ने कांचरापाड़ा से बैरकपुर में होने वाली परिवर्तन यात्रा को मिली मंजूरी को अब रद्द कर दिया गया है.



बीजेपी की ओर से अब इस मामले में कोर्ट का रुख किया जाएगा, ताकि यात्रा को आगे बढ़ाया जा सके. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुरुवार दोपहर को इस यात्रा के अंतिम चरण में शामिल होना था.

The @bkpcitypolice has cancelled the permission for today's #PoribortonYatra on Ghosh Para Road frm Kanchrapara to Barrackpore on the instructions of @MamataOfficial.

Yatra is postponed, we will move to court & resume the Yatra.

Rest programs of National President @JPNadda is on.