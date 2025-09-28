scorecardresearch
 

'7 लाख करोड़ की घोषणाएं... लेकिन इतना पैसा कहां से आएगा?', नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बजट प्रबंधन को लेकर तीखा हमला किया है. उन्होंने सरकार की घोषणाओं और बजट के स्रोत पर सवाल उठाए और कहा कि जनता को लूटने वाली सरकार कुर्सी बचाने के लिए चाल चल रही है.

तेजस्वी ने दावा किया कि वह जल्द मंत्रियों और अधिकारियों की संपत्ति का खुलासा करेंगे. (File Photo: PTI)
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं लेकिन आज भी बिहार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की मार झेल रहा है.

तेजस्वी ने सवाल किया कि इस वित्तीय वर्ष में बिहार का बजट 3 लाख 17 हजार करोड़ था. इसके बाद जुलाई में 51 हजार करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट और फिर 20 हजार करोड़ का और ऐलान किया गया. यानी कुल 3 लाख 95 हजार करोड़ का बजट सरकार के पास है. अगर इसमें से 2 लाख करोड़ पहले से कमिटेड खर्च है, तो स्कीमों के लिए 1 लाख 95 हजार करोड़ बचता है.

'इतना पैसा कहां से आएगा?'

 उन्होंने पूछा, 'सरकार असल में कितना रेवन्यू जेनरेट कर रही है और इसे बढ़ाने का काम कैसे करेगी?' तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार की घोषणाओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मई से सितंबर तक पीएम मोदी ने 1 लाख 15 हजार करोड़ की घोषणाएं कीं और नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान 50 हजार करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया. दोनों को मिलाकर यह आंकड़ा 7 लाख 8 हज़ार करोड़ से ज्यादा हो जाता है. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा- 'इतना पैसा कहां से आएगा? सरकार का विजन क्या है? और क्या चुनाव के बाद ये घोषणाएं गायब नहीं हो जाएंगी?'

'जनता को लूटने वाली सरकार कुर्सी बचाने के लिए चतुराई दिखा रही'

उन्होंने नीतीश सरकार को 'डबल इंजन की सरकार' बताते हुए आरोप लगाया कि 20 साल में महिलाओं को जो 10 हजार रुपये दिए गए, अगर उसका औसत निकाला जाए तो यह हर महीने सिर्फ 500 रुपये और हर दिन महज 1 रुपये बैठता है. तेजस्वी ने कहा- 'जनता को लूटने वाली सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए चतुराई दिखा रही है.'

'हम जल्द खोलेंगे मंत्रियों और अधिकारियों की पोल'

तेजस्वी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में कई अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपये बरामद हुए, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई. 'एक इंजीनियर के घर से 13 करोड़ कैश और 500 करोड़ की संपत्ति मिली, दूसरे ने 12 करोड़ जला दिए, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के यहां करोड़ों मिले, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया.'

उन्होंने कहा कि जल्द ही वे जनता के बीच यह खुलासा करेंगे कि किन-किन मंत्रियों और अधिकारियों के पास कितनी संपत्ति है और विदेशों में कितना पैसा रखा गया है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि CBI सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सक्रिय है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती.

