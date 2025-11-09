scorecardresearch
 

37 साल के नौजवान को रोकने मोदी ने भेजे 30 हेलीकॉप्टर, जनता देगी जवाब वोट से, बोले-तेजस्वी यादव

कैमूर के रामगढ़ में जन्मदिन के मौके पर जनसभा में तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, मोदी जी ने 37 साल के नौजवान को रोकने के लिए 30 हेलीकॉप्टर छोड़ रखे हैं. तेजस्वी ने वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, महिलाओं को ₹30 हजार और गैस सिलेंडर ₹500 में मिलेगा.

कार्यकर्ताओं ने ‘लालटेन जलाओ, अंधेरा मिटाओ’ के नारे लगाए.(File Photo: ITG)
बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ हाई स्कूल मैदान में रविवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने 37वें जन्मदिन के मौके पर विशाल जनसभा की. इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला.

तेजस्वी यादव ने कहा, 'मैं आज 37 साल का हो गया हूं, लेकिन अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है. मोदी जी ने इस नौजवान को रोकने के लिए 30 हेलीकॉप्टर, मंत्री, अधिकारी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग तक लगा दिए हैं' उन्होंने कहा कि जनता अब इन सबका जवाब वोट से देगी.

हर परिवार में एक को मिलेगी सरकारी नौकरी

तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी, तो हर ऐसे परिवार जिसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उसके एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. उन्होंने जनता से अपील की कि वे पुरानी सोच की सरकार को उखाड़ फेंकें और नई सोच को मौका दें.

गैस, पेंशन और महिला योजना के वादे

तेजस्वी यादव ने मंच से कई बड़ी घोषणाएं कीं, जिसमें गैस सिलेंडर ₹500 में मिलेगा, माई-बहन योजना के तहत 14 जनवरी को महिलाओं को ₹30,000 दिए जाएंगे, बुजुर्गों को ₹1500 मासिक पेंशन और कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाली बिजली माफ की जाएगी. उन्होंने कहा, हम झूठे वादे नहीं करते जैसे मोदी जी करते हैं, मेरी जुबान पक्की है.

मंच पर उत्सव का माहौल, ‘लालटेन जलाओ’ के नारे

सभा के दौरान बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को लालटेन भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. कार्यकर्ताओं ने उत्साह से ‘लालटेन जलाओ, अंधेरा मिटाओ’ के नारे लगाए. हजारों लोग मैदान में मौजूद रहे और तेजस्वी के हर वाक्य पर तालियां बजाईं. रामगढ़ की यह सभा तेजस्वी की चुनावी मुहिम में नई ऊर्जा लेकर आई.

