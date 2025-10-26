scorecardresearch
 

'अमिताभ बच्चन भी तो नाचते हैं...', खेसारी के समर्थन में उतरे रितेश पांडे, सम्राट चौधरी को बताया सातवीं फेल

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर से खेसारी लाल यादव पर दिए गए विवादित बयान पर भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे ने सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे बयान पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

रितेश पांडे ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर तंज कसा और जनता से जवाब देने की अपील की. (File Photo: ITG)
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर दिए गए विवादित बयान पर अब भोजपुरी कलाकारों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. मशहूर गायक और जन सुराज पार्टी के करगहर विधानसभा प्रत्याशी रितेश पांडे ने सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला है.

'ऐसे बयान पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए'

रितेश पांडे ने कहा, 'यह बहुत छोटी मानसिकता है. ऐसे बयान पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. आप किसी के पेशे को गाली की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते. उन्होंने बहुत गलत बोला है. वो खुद क्या हैं, यह सबको पता है. उन पर सात लोगों के नरसंहार का मुकदमा चला है और वह छह महीने जेल में रहे हैं. ऐसे में तो उन्हें हत्यारा कहा जाना चाहिए.'

'अमिताभ बच्चन भी नाचते हैं'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर नाचना-गाना गलत है तो अमिताभ बच्चन भी नाचते हैं, उन्हें भी ‘नचनिया’ कहिए. नृत्य की शुरुआत तो भगवान शिव ने नटराज रूप में की थी, वही से नाच-गाना आया है. कलाकारों को बिहार में हमेशा सम्मान मिला है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कलाकारों का अपमान करते हैं.'

'जनता खुद जवाब देगी'

रितेश पांडे ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर भी तंज कसते हुए कहा, 'जो बिहार का डिप्टी सीएम सातवां फेल है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? एफिडेविट को ‘हाफडेबिट’ बोलने वाला आदमी अगर कलाकारों का अपमान करेगा, तो जनता खुद जवाब देगी.'

