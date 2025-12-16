scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान में SIR: कटेंगे 42 लाख वोटर्स के नाम, भजनलाल समेत दिग्गत नेताओं के क्षेत्रों से कई मतदाता डिलीट

राजस्थान में SIR के तहत मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट आज जारी होगा, जिसमें करीब 5.46 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 42.29 लाख नाम हटाए जाने की स्थिति सामने आएगी. ये नाम डुप्लीकेट एंट्री, स्थायी पलायन, पता बदलने या मृत्यु जैसे कारणों से चिन्हित किए गए हैं, हालांकि अंतिम फैसला सुनवाई के बाद ही होगा.

Advertisement
X
कई दिग्गज नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं. (File Photo: PTI)
कई दिग्गज नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं. (File Photo: PTI)

राजस्थान में मतदाता सूची को लेकर बड़ी कवायद के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का पहला ड्राफ्ट आज सार्वजनिक किया जाएगा. इसी के साथ प्रदेशभर में वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की आधिकारिक तस्वीर भी सामने आएगी. शुरुआती आकलन के मुताबिक, राज्य के कुल 5.46 करोड़ मतदाताओं में से करीब 42 लाख 29 हजार 326 नाम अलग-अलग कारणों से सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं. 

इन नामों में ऐसे मतदाता शामिल हैं, जो दो जगह दर्ज पाए गए, जिनका स्थायी पलायन हो चुका है, पता बदल गया है या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है. हालांकि इन कटौतियों से सीधे तौर पर संबंधित मतदाता प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय से पहले सुनवाई की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. एसआईआर का सबसे ज्यादा असर राजधानी जयपुर में देखने को मिला है. 

जयपुर में सबसे ज्यादा नाम कटे

सम्बंधित ख़बरें

किडनैपिंग से पहले बदमाशों ने ऑफिस में की तोड़फोड़. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
राजस्थान: ऑफिस में तोड़फोड़, फिर किडनैपिंग... कोटपूतली में व्यापारी का फिल्मी स्टाइल में अपहरण- VIDEO 
पुलिस ने बरामद की 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स. (Photo: Representational)
राजस्थान में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 100 करोड़ की MD बरामद, महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई 
अजमेर शहर में गिरी इमारत.(Photo:Screengrab)
अजमेर: सिने वर्ल्ड के पास 3 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबा मजदूर  
Supreme Court
सड़क पर खड़े होते हैं ट्रक, चल रहे अवैध ढाबे... फलोदी हादसे पर SC ने पूछा- जिम्मेदार कौन 
ऊंट पर बारात निकाली गई (Photo: Screengrab)
ऊंटों पर सजी बारात, 14 KM का सफर तय कर दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा 

जयपुर में करीब 7 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. वहीं, दस्तावेज उपलब्ध न कराने वाले मतदाताओं में घुमंतू समाज के लोगों की संख्या अधिक है. आयोग ने इनके लिए विशेष व्यवस्था करने की बात कही है. इसके अलावा प्रदेश में करीब 11 लाख मतदाताओं से वर्ष 2002 से पहले के दस्तावेज मांगे गए हैं. इन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा. तय समय में कागजात जमा नहीं कराने पर इनके नाम भी सूची से हटाए जा सकते हैं.

Advertisement

आपत्ति दर्ज कराने और सुनवाई का अवसर मिलेगा

हालांकि बिना सुनवाई किसी का नाम सीधे नहीं काटा जाएगा. सभी राजनीतिक दलों को भी एसआईआर के बाद की मतदाता सूची दी जाएगी. आज जारी होने वाले ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उन मतदाताओं की सूची भी शामिल होगी, जिनके पते पर बीएलओ को घर नहीं मिला. जिनके नाम ड्राफ्ट में नहीं होंगे, उन्हें आपत्ति दर्ज कराने और सुनवाई का अवसर मिलेगा. 

पिछली एसआईआर सूची में नाम होने पर प्रमाण देकर नाम दोबारा जुड़वाया जा सकेगा. वहीं, जिनका नाम पिछली सूची में नहीं है, उन्हें अपने माता-पिता के नाम का प्रमाण और स्वयं का एक पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा. राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कई दिग्गज नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में नाम कटे हैं. 

दिग्गज नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में कटे कई नाम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सांगानेर में करीब 63 हजार, डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विद्याधर नगर में 57 हजार और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र में 14 हजार मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरदारपुरा में 57 हजार और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के झालरापाटन क्षेत्र में करीब 26 हजार नाम सूची से बाहर हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement