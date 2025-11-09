'मुझे मां का आशीर्वाद मिला, जय NDA, जय बिहार', चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोले पवन सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने अपना तूफानी प्रचार अभियान समाप्त किया. इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य की जनता का आशीर्वाद NDA के साथ है और गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाएगा.
पूरा बिहार घूमे पवन सिंह
बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने अपने प्रचार अभियान के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और रोड शो किए. उन्होंने दावा किया कि जनता से सीधे मुलाकात के बाद उन्हें NDA की जीत का पूरा विश्वास हो गया है.
मीडिया से बात करते हुए भोजपुरी अभिनेता एवं भाजपा नेता पवन सिंह ने कहा, "मैंने पूरा बिहार घूमा, लोगों से मिला, मां का आशीर्वाद हमें मिल गया है. जय एनडीए, जय बिहार.'
पवन सिंह का यह बयान चुनाव प्रचार थमने के ठीक बाद आया है, जो NDA कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भरने का काम कर सकता है. उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि उन्हें जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और अब वह चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं.
NDA की जीत का जताया भरोसा
पवन सिंह के बयान से स्पष्ट है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं. उनका यह आत्मविश्वास ऐसे समय में आया है जब बिहार में NDA और INDIA गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है.