Kahalgaon Election Result 2025 live: कहलगांव में कांग्रेस और RJD के बीच मुकाबला

Kahalgaon Vidhan Sabha Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कहलगांव सीट पर मुकाबला इस बार काफी रोचक बन गया है. इस सीट से अगले विधायक का चुनाव अब बस कुछ ही समय में साफ होने वाला है. कुछ घंटों में यह तय हो जाएगा कि इस बार हुई वोटिंग में मांझी सीट पर कौन विजयी बनकर उभरता है. वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है.

जदयू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश को उम्मीदवार बनाकर बड़ा राजनीतिक दांव चला है. पिछले चुनाव में वे कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार यादव से पराजित हो गए थे.

LIVE UPDATES

-सुबह के 8 बजे से जोकीहाट समेत बिहार की सभी विधानसभा सीट के लिए वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं. कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके कुछ घंटों बाद नई विधानसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी.

इस बार कांग्रेस ने प्रवीण सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि राजद ने झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश भारती पर भरोसा जताया है. उधर, जन सुराज की ओर से मंजर आलम के चुनाव लड़ने से मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है.

