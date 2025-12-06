scorecardresearch
 
तमिलनाडु: DMK को बड़ा झटका, TVK में शामिल हुए दिग्गज नेता नंजिल संपत

डीएमके के पूर्व नेता और जाने-माने वक्ता नानजिल संपत शुक्रवार को अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम (TVK) में शामिल हो गए. बताया जा रहा है कि नंजिल संपत का राजनीतिक अनुभव और जनसंपर्क क्षमता TVK को दक्षिण तमिलनाडु, खासकर कन्याकुमारी-तिरुनेलवेली क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगी.

नंजिल संपत ने थामा टीवीके का दामन. (Photo: @X)
पूर्व DMK नेता नंजिल संपत ने अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम में शामिल हो गए. संपत ने पनैयूर स्थित TVK मुख्यालय में विजय से मुलाकात की और इसके बाद उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली.

कन्याकुमारी जिले के रहने वाले नंजिल संपत ने अपना राजनीतिक सफर वैको की अगुवाई वाली एमडीएमके से शुरू किया था. साल 2012 में वे एआईएडीएमके में शामिल हुए और वहां प्रचार सचिव का महत्वपूर्ण पद संभाला. इसके बाद 2019 में उन्होंने डीएमके जॉइन की और पार्टी के लिए सक्रिय प्रचार भी किया. अब उन्होंने विजय की नवगठित पार्टी को अपना नया राजनीतिक ठिकाना बना लिया.

तमिल राजनीति में अपनी तेज-तर्रार अंदाज के लिए मशहूर नंजिल संपत कुछ फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं. उनकी जनसंपर्क क्षमता को देखते हुए माना जा रहा है कि TVK को दक्षिण तमिलनाडु, खासकर कन्याकुमारी-तिरुनेलवेली क्षेत्र में मजबूती मिलेगी.

गौरतलब है कि विजय ने पिछले दिनों ही TVK की औपचारिक शुरुआत की है और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान किया था. नंजिल संपत का शामिल होना पार्टी के लिए पहला बड़ा राजनीतिक जुड़ाव माना जा रहा है.

