पुडुचेरी में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी, सूची से हटाए गए 85 हजार मतदाताओं के नाम

चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्ष्यद्वीप के लिए मतदाता सूची का मसौदा यानी ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जिन नामों को हटाने का प्रस्ताव है, उनकी सूची भी सार्वजनिक की गई है. दो राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता अब ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम जांच सकते हैं.

15 जनवरी तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति

जिनका नाम सूची में नहीं है, वे 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 के बीच दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी. पुडुचेरी की बात करें तो यहां ड्राफ्ट एसआईआर में 110 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं.

वहीं करीब 85 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं. पुडुचेरी में कुल मतदाताओं की संख्या 7.64 लाख दर्ज की गई है. मतदाता अपना नाम और ईपीआईसी नंबर चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर जांच सकते हैं.

अगले हफ्ते जारी होगी बाकी राज्यों की लिस्ट

चुनाव आयोग के मुताबिक देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत यह पहला चरण है, जिसमें ड्राफ्ट सूची जारी की गई है. पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है. जबकि तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की ड्राफ्ट मतदाता सूची अगले हफ्ते जारी की जाएगी.

